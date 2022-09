Indagine sulla grande distribuzione organizzata: anche in provincia soffrono i negozi al dettaglio, segno più per i supermercati

La rilevazione sulla grande distribuzione organizzata 2021, condotta dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini per conto del MISE, mostra una situazione pressoché identica a quella della rilevazione dell’anno precedente, con una diminuzione complessiva di una sola unità rispetto al 2020. In difficoltà i minimercati, che hanno visto la chiusura di diversi esercizi, mentre aumentano i supermercati e gli ipermercati; stabili invece i grandi magazzini e le grandi superfici specializzate. In termini di numerosità, e di relativa incidenza sul totale, prevalgono i supermercati, seguiti dai minimercati, dalle grandi superfici specializzate, dai grandi magazzini e dagli ipermercati; prevalenza dei supermercati anche riguardo alle superfici di vendita e in merito agli addetti. Risultati differenti, infine, si riscontrano nelle due province di analisi di Forlì-Cesena e Rimini.

In provincia di Forlì-Cesena

In base ai dati derivanti dalla rilevazione sulla grande distribuzione organizzata al 31 dicembre, in provincia di Forlì-Cesena sono presenti 139 esercizi, così suddivisi, in ordine decrescente: 75 supermercati, 36 minimercati, 15 grandi superfici specializzate, 8 grandi magazzini e 5 ipermercati. Rispetto alla precedente rilevazione (Gdo 2020) si riscontra un aumento complessivo di 1 unità, principalmente dovuto all’incremento dei supermercati (+3), seguito da quello degli ipermercati (+1), come conseguenza di un aumento di superficie di vendita di un supermercato, e dei grandi magazzini (+1); calano, invece, i minimercati (-4) mentre rimangono stabili le grandi superfici specializzate.

Riguardo alle superfici, il 43,8% della superficie di vendita totale (162.163 metri quadrati) si concentra nei supermercati, il 23,8% nelle grandi superfici specializzate, il 20,5% negli ipermercati, il 6,2% nei minimercati e il 5,7% nei grandi magazzini. Con riferimento agli addetti, il 55,2% degli addetti della Gdo (3.837 unità) è occupato nei supermercati, il 21,6% negli ipermercati, il 12,1% nelle grandi superfici specializzate, il 9,1% nei minimercati e il 2,0% nei grandi magazzini; nello specifico, trattasi, in prevalenza, di addetti femminili (68,3% del totale, contro il 31,7% maschili).