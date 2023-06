L'iniziativa del marchio privato delle farmacie: consegna gratuita dei farmaci nei mesi estivi

LloydsFarmacia rinnova e conferma il servizio di consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a domicilio, per tutti, nelle tre LloydsFarmacia presenti in provincia (a San Martino in Strada in Via Dell’Appennino 501, telefono 0543 86015; a Savignano Sul Rubicone in via A. Moroni 36, telefono 0541 941882; e a Villafranca, Via Lughese 256, telefono 0543 764800), per i mesi luglio e agosto. Sono oltre 14.000 le consegne gratuite effettuate nell’estate del 2022 in Italia, a dimostrazione dell’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini. Le modalità di accesso al servizio, attraverso App Lloyds, ne agevolano e incentivano l’utilizzo, in piena comodità e praticità, da casa. Il servizio è operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia.



“Siamo consapevoli di quanto i singoli bisogni possano variare da persona a persona ed è nostra volontà personalizzare quanto più possibile i nostri servizi, facendo riferimento alle più varie esigenze sul territorio - è il commento di Domenico Laporta, amministratore delegato di Admenta Italia-LloydsFarmacia (gruppo Phoenix Pharma Italia) -. Da sempre, l’obiettivo di LloydsFarmacia è essere un punto di riferimento tangibile e concreto, non solo con il nostro imprescindibile lavoro quotidiano in farmacia, ma anche attraverso processi e servizi che facilitino, quanto più possibile, l’accesso alle cure e al benessere".

"Il servizio di consegna a domicilio non offre solamente comodità e praticità, per quanto importanti, ma permette di poter usufruire dei farmaci di cui si ha bisogno, indipendentemente dalle circostanze e dalle limitazioni della vita e delle circostanze quotidiane - conclude -. Pensiamo in particolare al caldo dei prossimi mesi, agli anziani e alle persone in condizione di fragilità. Crediamo che confermare nuovamente l’implementazione di questo servizio gratuito rientri appieno nella nostra missione. Siamo orgogliosi di contribuire a garantire accessibilità alle cure alla popolazione".