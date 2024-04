L'innovazione nautica di Ferretti Group al Singapore Yachting Festival

Design all’avanguardia ed alta tecnologia caratterizzano la flotta di Ferretti Group che sfilerà al Singapore Yachting Festival in programma da giovedì a domenica. Situata nel cuore di Marina Bay, la kermesse asiatica offre uno scenario mozzafiato, con l'incantevole skyline di Singapore come cornice. Le cristalline acque blu sono il contesto perfetto per una ricca e variegata esposizione di yacht di lusso. Ferretti Group collabora ancora una volta con il dealer locale Hong Seh Yachting nell’organizzazione dell’evento nautico più celebre dell'Asia. Nella zona One 15 Marina Sentosa Cove, stand DB13, il Gruppo esporrà quattro magnifici modelli, fra cui due Wally come première per il mercato asiatico: Wallywhy200, Wallypower58, Rivamare e Ferretti Yachts 780. Durante il Singapore Yachting Festival, Ferretti Group sarà supportato da alcuni partner esclusivi per garantire agli ospiti e ai visitatori una piacevole esperienza: tra gli altri, Dolce & Gabbana, che firma le divise di Gruppo, e un partner di lunga data come Seabob.