"L'Italia che comunica": prestigioso riconoscimento per l'agenzia forlivese Integra Solutions

Far sentire la propria vicinanza, in maniera empatica ma anche concreta, attraverso i propri prodotti e servizi: questo l’obiettivo di un brand, a maggior ragione in un periodo come il lockdown, in cui le persone sono costrette a restare lontane le une dalle altre, ma anche dalle proprie abitudini. Punta proprio a questo la campagna di comunicazione realizzata la scorsa primavera da Integra Solutions, l’agenzia di comunicazione di Francesco Ferro, per Almaverde Bio, anch’essa romagnola e primo marchio in Italia nel settore biologico: un progetto premiato da "Una – Aziende della Comunicazione Unite" con il premio "L’Italia che comunica l’Italia". "Quella con Almaverde Bio - afferma Francesco Ferro, Ceo di Integra Solutions - è una collaborazione solida, che ci vede impegnati da anni in una consulenza strategica in ambito digital a tutto tondo, rafforzando la nostra presenza nel mondo del food. Per l’agenzia si tratta di un nuovo, importante motivo di soddisfazione in un anno, il 2020, che nonostante un contesto economico difficile, ci ha visto proseguire in un importante trend di crescita".

La campagna

La campagna "Lontani, ma vicini" è una multisoggetto dal tono leggero ma in grado di veicolare un messaggio profondo e di natura positiva, ovvero la differenza tra distanziamento fisico (necessario) e sociale: quest’ultimo infatti può prescindere dalla lontananza, grazie a servizi come quelli offerti da Almaverde Bio, che con il proprio shop online ha permesso di effettuare i propri acquisti alimentari in piena sicurezza, senza necessita? di uscire di casa. Il parallelismo è con i protagonisti della comunicazione, ovvero quei prodotti alimentari all’apparenza lontanissimi per natura e composizione, ma che in realtà si possono abbinare all’insegna del gusto: una vicinanza concreta proprio come quella tra Almaverde Bio e i consumatori, con i quali l’azienda condivide l’importanza di volersi bene, soprattutto in un momento di difficoltà".

La campagna, voluta dal direttore marketing Almaverde Bio, Paolo Pari, per dare un messaggio positivo ai consumatori proprio durante il lockdown della scorsa primavera, è stata veicolata sui principali canali online del consorzio ed in particolare sui social media, raggiungendo quasi 1,5 milioni di persone per un totale di oltre 5 milioni di impressions. È stato grazie a tutti questi elementi che il progetto ha conquistato l’importante riconoscimento di "Una", che valuta nell’insieme strategia, creatività e risultati di comunicazione; e ora potrà partecipare al premio internazionale IMC Awards, un’importante vetrina a livello europeo per l’agenzia e l’azienda stessa.