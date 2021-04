L'Ugl firma il Protocollo di legalità per la sicurezza integrata e partecipata

Anche l'Ugl, in questi giorni, ha firmato in Prefettura il rinnovo del Protocollo di legalità per la sicurezza integrata, partecipata e condivisa che era stato sottoscritto nella prima stesura nel giugno del 2015 di vertici delle associazioni di categoria dell’industria, commercio e artigianato della provincia e dalle principali sigle sindacali. "La nostra firma al rinnovo del Patto assicura nel contesto economico e produttivo provinciale, la vicinanza del nostro sindacato alle istituzioni e nel quadro di un'attenzione comune con le aziende per sviluppare una maggiore sicurezza integrata che, grazie alla collaborazione dei cittadini, si auspica possa diventare anche partecipata", afferma il segretario territoriale dell'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna, Filippo Lo Giudice.

Il nuovo protocollo, che avrà validità biennale, dispone di promuovere campagne di educazione alla legalità e iniziative pubbliche sulla sicurezza, inclusa quella stradale. "Ma soprattutto, attivando strumenti di collaborazione tra le Istituzioni, questo Patto promuove il fine prioritario di garantire la legalità nel nostro tessuto socio-economico ed estirpare ogni incipiente fenomeno di infiltrazione mafiosa o di collusione con sodalizi criminali, valutando che questa sinergica fra le parti, nell'autonomia dei loro ruoli, garantisce comunque la libertà di iniziativa economica e la libera concorrenza, salvaguardando il tessuto imprenditoriale dalle illecite ingerenze delle organizzazioni malavitose votate all'usura e alla malversazione", conclude Lo Giudice.