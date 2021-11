L'Unione dei Comuni assume due istruttori amministrativi contabili: la Uil organizza un corso in vista del concorso

In vista del Concorso Pubblico bandito dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per l’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori amministrativi contabili categoria 1, la Uil Fpl di Forlì organizza un corso di preparazione al concorso. Il sindacato si avvarrà della collaborazione di docenti qualificati ed esperti, per l’elaborazione di un percorso di studi utile e mirato. Il corso è aperto a tutti e sarà gratuito per gli iscritti al sindacato, mentre verrà chiesto un contributo ai non iscritti. Le lezioni si terranno su piattaforma digitale e saranno registrate, pertanto potranno essere seguite anche in differita. Per richiedere ulteriori informazioni e per effettuare la preiscrizione è possibile inviare una mail a uilfplforli@gmail.com o contattare Massimo Monti (338 7330442), Rita Carotenuto (346 8209403) e Michele Bertaccini (328 9023131)