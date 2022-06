La banca radicata nel territorio al fianco del borgo: l'esempio di Tredozio finisce sulle reti Rai

E’ andato in onda lunedì, nel corso della trasmissione "Re Start" condotta dalla giornalista Annalisa Bruchi, il servizio sul concreto sostegno de "La Bcc ravennate, forlivese e imolese" alla piccola impresa e alle famiglie del piccolo borgo di Tredozio, con l’intervista da parte della giornalista Laura Placenti all’imprenditore locale Fabio Benericetti e a Giacomo Severi, capo area territoriale Faenza de La Bcc. Tredozio, con i suoi poco più di 1140 abitanti e "La Bcc ravennate, forlivese e imolese: una storia di solidarietà e di mutualismo che ha origine nel 1917 quando fu fondata la Cassa Rurale di Tredozio, e che ancora oggi, a 105 anni di distanza, viene portata avanti dall'odierna filiale de La Bcc ravennate, forlivese e imolese unica banca rimasta in città, baluardo contro lo spopolamento e che da fiducia per il futuro.

“Durante il periodo Covid le aziende, in particolare le piccole e medio imprese, clientela tipica de La Bcc - specifica Giacomo Severi - hanno sofferto, come pure i loro dipendenti. La nostra banca, congelando le rate dei mutui in essere e mantenendo aperti le linee di credito e gli affidamenti, ha dato ossigeno alle imprese e, nel contempo, bloccando le rate mutui casa e dei prestiti ha dato respiro anche ai dipendenti e alle loro famiglie. Essere cooperativa di credito, essere una Bcc appartenente al Gruppo Bcc Iccrea significa anche fare un servizio alle comunità locali e al territorio compresi i piccoli borghi, pure quando le altre banche, seguendo dinamiche di mera convenienza economica, chiudono gli sportelli".