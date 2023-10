La Camera di Commercio mette 450mila euro per la transizione digitale ed ecologica delle imprese

La Camera di commercio della Romagna ha stanziato 450.000 euro per il “Bando doppia transizione - anno 2023” per finanziare progetti di digitalizzazione, progetti di efficientamento energetico e/o azioni di sostenibilità ambientale, nonché l’adozione di modelli di business improntati alla responsabilità sociale d’impresa.

“Torna il Bando Voucher digitalizzazione, quest’anno focalizzato sulla doppia transizione digitale ed ecologica – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Ormai è ben chiaro, infatti, che la trasformazione digitale delle imprese potrà portare un concreto contributo allo sviluppo economico e sociale solo se affiancata a percorsi di sostenibilità, in particolare ambientale. Il bando quindi ha lo scopo di sostenere le imprese, soprattutto le più piccole e meno strutturate in questo percorso di transizione”.

I progetti finanziabili devono prevedere l’adozione o lo sviluppo di uno o più specifici obiettivi in ambito “digitalizzazione”, si va dalle tecnologie abilitati I4.0 all’intelligenza artificiale o alla blockchain, o in ambito “sostenibilità”, per favorire la transizione ecologica, l’efficientamento energetico, per il welfare aziendale o per l’attuazione dell’Agenda 2030.

Possono partecipare al Bando le micro, piccole e medie imprese, con sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna, regolarmente iscritte al Registro Imprese, attive e che abbiano assolto l’obbligo di pagamento del diritto annuale.

Le spese ammissibili comprendono i servizi di consulenza per l’introduzione o lo sviluppo degli ambiti di intervento previsti, ossia rivolti prioritariamente alla “digitalizzazione” e/o alla “sostenibilità”, e l'acquisto di beni e servizi funzionali alla realizzazione dei progetti stessi.

Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 8.000 euro, con un investimento minimo di pari importo. È prevista anche una premialità di 250 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite WebTelemaco), dalle 9.00 del 30 ottobre alle ore 21.00 del 15 dicembre 2023. Per consentire la massima partecipazione a tutte le imprese, a prescindere dal livello di maturità digitale e di sostenibilità posseduta, e quindi anche a fronte di progetti funzionali all’avvio di percorsi di transizione o comunque finalizzati a un miglioramento, le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e senza una graduatoria di merito.

Però, oltre all’istruttoria amministrativa-formale, sarà fatta anche una istruttoria di tipo valutativo, con l’eventuale coinvolgimento di esperti in materia, per indagare la coerenza e l’attinenza dell’intervento rispetto alle finalità del Bando stesso, la presenza di elementi di miglioramento del livello di maturità digitale, il possesso dei requisiti dei fornitori.

Potranno essere rendicontate tutte le spese sostenute a partire dal 30 aprile 2023 fino al 120° giorno successivo alla data della determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Le rendicontazioni finali dovranno arrivare alla Camera di commercio entro i successivi 30 giorni.