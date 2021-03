La catena di prodotti per animali compie 20 anni, si è estesa a 11 negozi in tutta la Romagna

Compie 20 anni fa la catena di negozi per prodotti per animali Robinson Pet Shop. Fondata da Gianni Casadei, due decenni la catena si trova formata da undici negozi, con la prossima apertura prevista a Rimini per sabato 27 marzo. La catena si propone come catena etica e tutta romagnola. Spiega una nota che ricorda il ventennale: “Nato e cresciuto in Romagna, il Pet Shop è riuscito ad espandere la propria rete commerciale sul territorio senza rinunciare all'innovazione, grazie ad un e-shop fornito ed efficiente, in cui i clienti possono trovare tutto il necessario per i loro amici a 4 zampe”.

In questi anni Robinson è diventata la più grande realtà in Romagna nella vendita di prodotti per animali. Sono sorti così negozi a Forlì, Cesenatico, un altro a Cesena, Forlimpopoli, Cervia. Lo sbarco nel Riminese è avvenuto a Riccione nel 2017, a cui è seguito quello di Villa Verucchio nel 2018. Nel 2020 l'apertura a Ravenna e, quest'anno, una nuova apertura a Rimini. Sempre la nota: “Sin dall'inizio della sua avventura imprenditoriale Casadei, insieme alla moglie Simona, ha scelto di puntare sulle risorse umane privilegiando persone che hanno alle spalle un percorso di studi specialistico e - soprattutto - che siano accomunate dalla passione per animali, considerati a tutti gli effetti membri della famiglia. Attentissimi alle materie prime e alla qualità dei prodotti selezionati, il team di Robinson ha spesso preferito rinunciare ai prodotti delle multinazionali che investono più nel marketing che nella qualità del mangime”.