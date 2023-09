"La cooperativa artigiana": incontro formativo promosso da Confartigianato e Confcooperative

Confartigianato di Forlì e Confcooperative Romagna promuovono un appuntamento formativo dal titolo “La cooperativa artigiana: i vantaggi del modello cooperativo”, che si terrà giovedì alle 17.30, nella sede di Confartigianato Forlì, in viale Oriani 1. Il programma dettagliato prevede, dopo l’iscrizione dei partecipanti per l’ottenimento dei crediti formativi necessari all’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il saluto di benvenuto del segretario di Confartigianato Forlì Mauro Collina e di Pier Domenico Ricci presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì.

Moderati da Francesco Bandini vicesegretario e responsabile del servizio fiscale dell’associazione forlivese, interverranno Roberto Righetti direttore Linker Romagna sul tema “la cooperativa artigiana, uno strumento flessibile per le start up”, Pier Nicola Ferri responsabile Lavoro e Servizi di Confcooperative Romagna sulla Finanza Cooperativa e Gianluigi Bandini responsabile Sviluppo Credito e Innovazione, che illustrerà i servizi di Confartigianato per le imprese. Le conclusioni saranno curate da Andrea Pazzi direttore generale di Confcooperative Romagna. È prevista la possibilità di fare domande e richieste di approfondimento.

Come chiarito dai vertici delle associazioni promotrici, !l’incontro inaugura la collaborazione fra le due realtà per consentire agli associati di approfondire le opportunità della cooperativa artigiana il cui modello inizialmente definito nel 1955 dal Comitato Centrale per le cooperative è stato definitivamente disciplinato nel 1985 dalla legge quadro sull’artigianato, ma la cui validità è stata acquisita solo negli ultimi anni, grazie a provvedimenti che hanno eliminato ogni preclusione alla creazione della cooperativa artigiana e alla corrispondente applicazione dei conseguenti regimi fiscali e previdenziali". Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare le segreterie organizzative Confartigianato di Forlì 0543452811 confartigianato@confartigianato.fo.it e Confcooperative 054437171 romagna@confcooperative.it