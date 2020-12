La cooperativa forlivese crea uno spray igienizzante anti-covid e lo dona agli studenti

È iniziata da poche ore la distribuzione a tutti gli studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Forlì-Cesena, dello spray disinfettante di Formula Servizi, creazione dalla cooperativa forlivese insieme ad altri prodotti e dispositivi medici per il contrasto del Covid. Un omaggio e un impegno concreto, quello di Formula Servizi, che testimonia l’attenzione dell’azienda verso la salute degli studenti, categoria di cittadini penalizzati fortemente nella fase acuta della pandemia che li ha visti costretti a seguire le lezioni in modalità "Dad" (didattica a distanza).

Un piccolo gesto che rappresenta un auspicio per il mondo della scuola, di poter continuare la propria attività in presenza sia per quanto riguarda l’apprendimento che la crescita interpersonale nella socialità, aspetto molto importante che la scuola assicura. Nel primo giorno di distribuzione, con i vertici di Formula Servizi , erano presenti a Forlì il sindaco Gian Luca Zattini, l'Assessore Cicognani e la dirigente dell’Istituto Comprensivo N. 7 "Carmen Silvestroni" Nadia Mastroianni. A Cesena, alla scuola secondaria Plauto era presente, oltre al presidente della provincia Gabriele Antonio Fratto, il sindaco Enzo Lattuca e la dirigente della Direzione Didattica "A.Frank" Laura Liprino.

“Ringrazio davvero di cuore Formula Servizi - dichiara Zattini - per il gesto concreto e di solidarietà riservato alla categoria dei nostri studenti. Saper donare in maniera incondizionata è ciò che più ci rappresenta umanamente in questo periodo di sofferenza e pandemia. La scuola sta vivendo una stagione difficile e i nostri ragazzi sono messi a dura a prova dalle limitazioni e dagli effetti, diretti ed indiretti, del Covid. Omaggi come quello di Formula Servizi sono la testimonianza che la cooperazione custodisce un bene prezioso e un valore aggiunto per la comunità di riferimento.”

"È prioritario - commenta il Lattuca - assicurare la salute degli studenti, del personale docente e non docente. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria le scuole sono state un sorvegliato speciale e, con lo scopo di garantire massima sicurezza, abbiamo chiesto anche alle famiglie di collaborare adottando comportamenti corretti. Solo in questo modo le lezioni potranno proseguire in presenza, per quanto riguarda i più piccoli, e ripartire, per tutti gli altri studenti. Ringraziamo Formula Servizi per il grande sostegno dato al nostro territorio, non solo in questa occasione, investendo sui nostri giovani. Riteniamo fondamentali gesti di questa natura: è questo un tassello importante per contribuire a far si che le scuole continuino a restare aperte in sicurezza”.

"Questa mattina ho partecipato volentieri - ha dichiarato Fratto - ad una lodevole iniziativa rivolta agli alunni di tutta la Provincia che dimostra la vicinanza non scontata di un'importante realtà provinciale quale è la cooperativa Formula Servizi che da oltre quarant'anni lavora con un'etica e con valori propri di tutta le nostre Comunità e di tutti e 30 i Comuni che la compongono. Anche nel periodo Covid-19 la dimostrazione di vicinanza con questi doni sanitari ci rende fieri e impegnati nel sostenere questa importante realtà di mutalità e solidarietà."

"Abbiamo pensato a questo piccolo omaggio - dichiarano Antonella Conti e Massimiliano Mazzotti, rispettivamente presidente e direttore generale di Formula Servizi -perché sappiamo che i ragazzi hanno visto, più di chiunque altro, stravolta la propria routine quotidiana in una fase della loro vita davvero delicata. Un piccolo omaggio e un grande augurio di poter proseguire, se pure con i necessari accorgimenti ai comportamenti, a vivere la scuola quale luogo dove si coltivano conoscenza e amicizia in sicurezza e tranquillità”.

Lo spray

Lo spray disinfettante destinato agli studenti è uno dei componenti del kit FormulaMed, che si compone oltre dello spray per disinfettare sia la cute sia le superfici, anche di un flaconcino di gel idroalcolico per l'igiene delle mani e di salviette disinfettanti monouso, tutti presidi medici, nonché delle mascherine chirurgiche di propria produzione. Una linea di prodotti e di dispositivi, necessari per il contrasto della pandemia, ma soprattutto per garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori nello svolgimento di tutti i servizi che la cooperativa eroga, sia in ambiente sanitario sia in quello civile.

Il Kit completo è in distribuzione agli oltre 2.600 lavoratori della cooperativa su tutto il territorio nazionale.