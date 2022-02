La dichiarazione Iva 2022 e altre novità: seminario con gli esperti di Federcoop Romagna

Venerdì 18 febbraio, dalle 9 alle 11.30 si svolgerà un seminario online sulla dichiarazione dell'Iva dell'anno 2022 e altre recenti novità dello scenario fiscale italiano. I temi trattati, nello specifico, saranno: il nuovo modello iva 2022, le regole per la compensazione del credito iva, le note di variazione per procedure concorsuali, l'iva nei rapporti con l'estero: abrogazioni estrometto, intrastat, cessioni intracomunitarie e molto altro. Gli esperti che condurranno gli incontri sono Pierluigi Brandolini, Piertommaso Caldarelli e Laura Macrì, tutti esperti che operano da anni in Federcoop Romagna.

"In questo fase - dichiarano Mario Mazzotti e Paolo Lucchi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Federcoop - così complessa per le realtà produttive italiane, Federcoop e Legacoop Romagna si sono date l'obiettivo di fornire alle imprese cooperative romagnole, tutte le informazioni per poter lavorare con serenità. Avere informazioni corrette, utili e verificate da professionisti di alto livello, infatti, è uno dei fattori essenziali per la tenuta delle realtà produttive del nostro territorio. Da questa missione non ci vigliamo sottrarre".

Lo staff di Federcoop Romagna è formato da più di 100 persone che si occupano di servizi contabili, fiscali, paghe, del lavoro, di consulenza direzionale, ambientale e legale. Il seminario è gratuito e aperto a chiunque, per iscriversi è sufficiente compilare il form presente alla pagina: https://www.federcoopromagna.it/iscrizione-corsi/ (per maggiori informazioni www.federcoopromagna.it).