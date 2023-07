La Fiom Cgil è il primo sindacato alla Emicon di Meldola

La Fiom Cgil è il primo sindacato alla Emicon A.C. Spa, realtà metalmeccanica in forte espansione collocata a Meldola. L’azienda si occupa di progettazione e produzione di un’ampia gamma di macchine per la climatizzazione di ambienti industriali, aree tecnologiche, edifici commerciali e residenziali con un’alta professionalità progettuale e manifatturiera. La partecipazione al voto per eleggere le nuove Rsu da parte dei dipendenti è stata molto alta. "Da tempo era emersa l’esigenza di formare una rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in azienda - spiega la Fiom -. Questa necessità si è concretizzata con le recenti votazioni, ed è stata eletta la prima Rsu nell’azienda".

I tre delegati della Fiom Cgil sono Davide Ronchi, Luigi Lanzaro e Davide D’Ottavio. "Con questo risultato la Fiom Cgil mantiene la maggior percentuale di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nel territorio forlivese - viene evidenziato dal sindacato -. Fra gli obiettivi futuri vi è il miglioramento delle condizioni di lavoro e salariali in azienda, per questa ragione la Fiom si impegna a chiedere presto un incontro con l’azienda, al fine di avere informazioni e delucidazioni in merito alla situazione economica e occupazionale per il prossimo periodo".