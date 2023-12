La Fiom-Cgil primo sindacato in tre importanti aziende del forlivese

Nell’ultimo mese e mezzo la Fiom-Cgil di Forlì Cesena ha ottenuto la maggioranza assoluta in ben tre aziende dislocate nel territorio forlivese. "Alla Casadei&Pellizzaro, storica azienda forlivese di conduzione e manutenzione, di impianti di riscaldamento e condizionamento, recentemente si è costituita per la prima volta nella storia aziendale una Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori, e la Fiom-Cgil ha ottenuto 26 voti su 41 ovvero il 63,41%, eleggendo così 2 delegati su tre.

Alla SagTubi di Tredozio, azienda del gruppo Sag Group, specializzata nella sagomatura di tubi, la presenza della Fiom Cgil è tornata ad essere preponderante con le elezioni di novembre dove dalle urne ha ottenuto un 68,8%, eleggendo 2 delegati su tre. Alla Valli S.r.l., leader Italiana per la produzione di impianti per allevamento pollami, in occasione del suo trasferimento da Galeata a Forlì, i lavoratori hanno deciso di costituire per la prima volta una Rsu, ed anche in questa occasione la Fiom -Cgil, con il 78,6% delle preferenze espresse e ha eletto due delegati su tre".

"In aziende con storie diverse e provenienti da territori differenti la Fiom Cigl resta presente e ottiene la maggioranza assoluta delle preferenze, anche quando l’azienda si impegna ad ostacolarci - commenta il sindacato -. Questo risultato è dovuto principalmente a tutte quelle lavoratrici e lavoratori che danno fiducia alla Fiom e che si candidano per migliorare le condizioni dei propri colleghi. La Fiom esiste per unire e dare forza a chi si vuole organizzare, a chi pensa che il collettivo supera l’individualismo, esiste grazie alle lavoratrici e i lavoratori".