La forlivese Silvia Gardini eletta nel consiglio nazionale di Federmanager

Due nuovi incarichi nazionali, per la forlivese Silvia Gardini. La vice presidente in carica di Federmanager Bergamo è stata infatti eletta sia nel Consiglio Nazionale di Federmanager (l’organismo preposto a dare attuazione alle deliberazioni assunte dal Congresso) sia nel direttivo del Gruppo Minerva (Manager d’Impresa Network per la Valorizzazione di genere).

Direttore amministrativo e del Personale di Valetudo Srl (che ha sede a Presezzo in provincia di Bergamo), Gardini, 62 anni, laurea in Economia e Commercio, è dirigente dal 2001. Dal 2010 fa parte del direttivo della Territoriale bergamasca di Federmanager, di cui, dal 2012 al 2019, è stata tesoriera. La nomina alla vice presidenza risale invece a fine 2020.