La grande catena dell'elettronica cresce in casa i futuri direttori dei negozi: diploma per gli allievi dell'Academy

Si è svolta venerdì pomeriggio la consegna dei diplomi ai partecipanti all’Academy aziendale per Allievi Store Manager di Unieuro, il progetto di formazione intensiva nato nel 2009 finalizzato a preparare al meglio e ad accrescere le competenze specifiche dei nuovi direttori dei punti vendita Unieuro. La cerimonia si è svolta alla presenza del direttore generale di Unieuro, Bruna Olivieri e del chief operating officer Luigi Fusco.

L’Academy ha raggiunto quest’anno la sua 14esima edizione e ha coinvolto i futuri direttori della rete diretta ed indiretta in un percorso di 86 ore di aula, finalizzato ad accrescere le competenze specifiche e offrire un’occasione di confronto e condivisione per gli store manager del futuro. Il percorso formativo, sempre in evoluzione, si è sviluppato in modo dinamico, integrando elementi fondamentali per gli Store Manager, come la gestione del personale, l'ottimizzazione dell'organizzazione del punto vendita e le strategie di marketing utili a supportare le vendite. In aggiunta, durante le 11 giornate formative, sono state approfondite tematiche quali la sicurezza informatica e la sostenibilità, fornendo strumenti essenziali per affrontare le sfide del futuro.

"Unieuro ribadisce ancora una volta il suo impegno nella formazione delle sue risorse, un asset distintivo dell’insegna e strumento fondamentale per rafforzare le competenze necessarie ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione - spiega il direttore delle risorse umane, Paolo Botticelli -. Con grande soddisfazione abbiamo consegnato i diplomi ai nuovi allievi store manager, a conferma del grande entusiasmo e del crescente interesse nei confronti della nostra Academy. Ogni anno, ci impegniamo a proporre un percorso formativo stimolante, in grado di fornire strumenti fondamentali ai talenti interessati ad intraprendere il percorso da allievo store manager. Crediamo che l’Academy sia un momento cruciale per la formazione e lo sviluppo professionale dei nostri Store Manager".