La guerra dei cieli, Zattini (Ascom) replica al sindaco di Rimini: "La valorizzazione del Ridolfi farebbe bene a tutta la Romagna"

"Fortunatamente dopo anni di totale disinteresse istituzionale, specie da parte della Regione, il Governo centrale ha acceso i fari su Forlì. Di questo ci dobbiamo lamentare? Dopo che per anni le forze di governo si sono disinteressate dell'entroterra, adesso ci lamentiamo del contrario?". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, interviene sulla polemica tra Forlì e Rimini relativa all'aeroporto Ridolfi e più in generale sulle infrastrutture. Pochi giorni fa proprio il viceministro alle infrastrutture, Galeazzo Bignami, ha dichiarato che "l'aeroporto di Forlì è importante per il Governo", aggiungendo, rispetto all'alta velocità, che "Forlì avrà un altro tipo di opportunità". Parole che hanno scatenato la reazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

Partendo da questi presupposti, Zattini dichiara che "dovremmo essere contenti dell'attenzione dell'attuale esecutivo. Inoltre, se vogliamo dirla tutta, in tutti questi anni sono stati gli altri territori a 'passare davanti' a noi. Ora i riminesi si accorgono che non è piacevole stare in seconda fila? Noi comunque guardiamo al bene del territorio nel suo complesso, ma non possiamo certo lamentarci per le dichiarazioni del viceministro". Una ulteriore valorizzazione dell'aeroporto Ridolfi "farebbe bene, lo ripetiamo, a tutto il territorio. E non scordiamoci mai dell'impegno in termini di risorse messo dagli investitori privati nella gestione dello scalo. Troviamo tuttavia surreale che esponenti di centrosinistra si lamentino dell'interesse governativo verso un territorio. A parti rovesciate, siamo sicuri che il nostro sindaco non si sarebbe comportato come il collega riminese".