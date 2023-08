"La magia dell'ospitalità", scambi di emozioni e conoscenze nel meeting dei borghi

“La gioia di ospitare” è il titolo del meeting dei borghi organizzato dalla Fondazione Futurae per presentare il progetto della Rete Nazionale Hospitis. “L’ospitalità è innanzitutto una relazione umana basata sul paradigma del desiderio reciproco - racconta Fausto Faggioli, presidente Rete Albatros, rete nazionale di professionisti e imprese che tutela le realtà locali - tra chi ospita e chi viene ospitato, di scambiare conoscenze e curiosità, di realizzare esperienze anche straordinarie che si mantengono nel tempo".

"L’ospite, infatti, vivendo temporaneamente nella comunità del luogo, ne diventa cittadino, impara a conoscere il ritmo di vita locale, partecipa alle dinamiche umane, economiche e sociali della comunità, traendo insegnamenti ed opportunità che molto spesso solo in quel territorio sono ottenibili - prosegue Faggioli -. Questo significa dare sostanza all’identità personale, significa condividere “emozioni” ad esempio quando si svolge un evento, quando si cucina e si mangia assieme, quando si cammina in un ambiente ammirando il paesaggio, oppure quando si ascolta un “racconto” o si conosce una persona che parla di una ”storia” suggestiva anche se piccola. Una storia che può rimanere impressa nel “cuore”. Tuttavia, le comunità locali, sono sottoposte al rischio di subire la “chimica della negatività” ossia l’insicurezza, l’insoddisfazione e la paura verso aspetti socio-economici complessi (il futuro dei figli, il lavoro, l’immigrazione, ..ecc..). La “gioia di ospitare”, quindi, potrebbe divenire una risorsa per contrastare la negatività e per far crescere la “speranza”".

All’incontro della Fondazione Futurae, il presidente Faggioli ha parlato anche del modello “Albatros” dell’opportunità di produrre e distribuire energia a km 0 con le Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili) per accelerare la transizione ecologica, favorendo lo sviluppo di nuovi impianti a fonte rinnovabile. Oggi chi parteciperà a una Comunità Energetica Rinnovabile riceverà sicuramente dei benefici economici e sociali, ma non solo, più impianti a fonte rinnovabile vuol dire meno uso di fossili e grande contributo alla decarbonizzazione.