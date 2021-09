La pandemia non li ha scoraggiati: fondano un birrificio e le loro bionde sono già da medaglia d'oro

Le grandi cose, si sa, richiedono tempo, impegno, perseveranza e fatica. Tutte doti che si sono fatte strada e che si sono concretizzate con l'incontro che ha determinato la creazione del Birrificio Liquida, nato ad Ostellato, nel Ferrarese, dalla coesione di tre ragazzi: Luca Tassinati, Luca Drudi e Christian Bertoni (gli ultimi due proprietari del BiFor, la birreria-hamburgeria artigianale in Piazza Cavour, a Forlì). Si tratta di una delle giovani realtà italiane e locali nel panorama brassicolo nazionale.

Aperte le porte appena prima della pandemia, si è dovuta confrontare da subito con una situazione difficile, soprattutto per un'azienda al debutto. Ma il terzetto non ha mollato, imponendosi nel mercato nazionale e catturando l'attenzione di appassionati e non, fino ad arrivare ad aggiudicarsi due medaglie d'oro a Birra dell'anno 2021, uno dei concorsi più importanti a livello italiano svoltosi al Cibus di Parma. Nella cat. 14 primo posto per la "Don Quisciotte" come miglior American Ipa; mentre nella cat. 19 primo posto per l' "Estate Amara" come miglior New England Ipa.

Per celebrare questo traguardo è in programma una serata di festeggiamenti: il 6 ottobre al BiFor da tutte le spine sgorgherà la birra di Liquida, saranno presenti i birrai e non mancheranno buon cibo, buona musica e qualche colpo di scena. "Torniamo a casa carichissimi e pronti per fare ancora di meglio - affermano Tassinati, Drudi e Bertoni -. Ci teniamo tanto a ringraziare singolarmente ognuno di voi, tutto il nostro staff, i nostri clienti, gli affezionati, chi ci segue da tanto e chi ha iniziato da poco, tutte le persone che ci hanno scritto, gli altri birrifici presenti, ringraziamo Unionbirrai per l'organizzazione, e ci complimentiamo con tutti i birrai e con noi stessi per non aver mai perso, in un anno così difficile, la passione per questo mondo e la determinazione per fare sempre di meglio".