La promozione dell'artigianato artistico sui social, al via un nuovo corso di Cna

La situazione generata dal Covid ha spinto molti imprenditori a ricercare nuovi mercati e confrontarsi con chi, nel nostro territorio, fa lo stesso lavoro e si trova ad affrontare gli stessi problemi. La formazione è quindi un’occasione che svolge una duplice valenza: da una parte offre nuove conoscenze e spunti per lavorare in un mercato sempre più competitivo e, dall’altra, crea un’occasione per iniziare un dialogo con alcuni imprenditori.

Tra le diverse richieste di formazione pervenute dagli stessi imprenditori, Cna Formazione assieme a Cna Artistico e Tradizionale di Forlì-Cesena organizzano un nuovo corso, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, volto a promuovere l’artigianato artistico e tradizionale sui social network.

“Le piccole botteghe artigiane – spiega Daniela Renzi, presidente coordinatore di Cna Artistico e Tradizionale Forlì-Cesena – sono un punto di forza del nostro sistema produttivo, sia per l’eccellenza, che per la qualità legata al Made in Italy. Da qualche anno a questa parte abbiamo avviato un percorso di formazione che ha visto la partecipazione di numerose imprenditrici e imprenditori artigiani. In questo corso abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione su come comunicare in maniera efficace e quali canali social scegliere per migliorare l’immagine delle nostre imprese”.