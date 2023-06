La Romagna pronta ad accogliere i turisti, Zattini (Confcommercio): "Le nostre zone sono sicure"

Sono quasi 30 milioni, uno in più del 2022, gli italiani di età compresa tra 18 e 74 anni, pronti a partire tra giugno e settembre per uno o più viaggi, in Italia o all’estero, per un totale di quasi 63 milioni di partenze – poco più di 2 a testa – con un volume d’affari complessivamente generato nell’ordine di 45 miliardi di euro. In testa alle destinazioni preferite c’è il mare, col 24% delle preferenze, qualche punto percentuale meno dell’estate 2022. Le città d’arte sono scelte dal 15% del campione, i piccoli borghi dal 9% e la montagna dall’11%. Riprende quota la domanda turistica verso l’estero. Se nel 2022, 3 italiani su 4 sceglievano esclusivamente mete nazionali, tale quota scende, quest’anno, a circa il 56%, mentre salgono dal 25% al 43% coloro che faranno vacanze sia in Italia che all’estero. Raddoppiano, in particolare, sul 2022, con riferimento ai viaggi di 7 giorni o più, coloro che sceglieranno una meta fuori Europa.

"Dai nostri associati registriamo che diversi forlivesi stanno scegliendo di trascorrere le vacanze sulle spiagge estere - ragiona il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini -. Questo è purtroppo il frutto avvelenato lasciato dall’alluvione". A dispetto dei risultati delle analisi di Arpae, che hanno certificato la salubrità delle acque della riviera romagnola, "c’è chi ragiona ’di pancia’ e opta per una vacanza lontano dai confini nazionali. Il timore che le acque dell’Adriatico non siano sicure è del tutto infondato". Confcommercio sta puntando su una comunicazione mirata, il cui obiettivo è proprio quello di far sapere al turista "che le nostre sono zone sicure. I nostri operatori sono ripartiti e pronti ad accogliere chi vorrà venire in Romagna, con la stessa qualità del servizio che hanno sempre dimostrato".

Stando ai dati dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio sulle vacanze degli italiani realizzato in collaborazione con SWG gli intervistati dichiarano mediamente di mettere a disposizione, per le vacanze tra giugno e settembre, un budget di circa 1.130 euro ciascuno, il 10% in più dello scorso anno: 920 euro per le partenze in agosto, 560 a giugno e 700 per quelle tanto di luglio quanto di settembre. Oltre alla costa, termina Zattini, "il nostro territorio offre esperienze di livello come le mostre ai Musei San Domenico (’L’arte della moda’ termina il 2 luglio), la natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e i nostri borghi, uno più suggestivo dell’altro".