La romagna si organizza per il Tourism Experience on-line

Dal 23 febbraio al 1 marzo un percorso di “Tourism Experience on-line” per una delegazione giapponese composta da amministratori, imprenditori, giornalisti, stakeholder e universitari della Chuo University di Tokyo, con l’obiettivo di conoscere e vivere il territorio forlivese a distanza, anche nella difficoltà Covid. "Il “perno” innovativo del programma è che, pur svolgendosi totalmente in streaming, riesce ugualmente a coinvolgere i partecipanti, anche nella trasformazione di alcune ricette tipiche con i sapori e i profumi delle nostre eccellenze - spiega Fausto Faggioli -. Questo, grazie alla rete delle aziende e dei punti vendita in Giappone, abbiamo fatto arrivare a casa dei partecipanti gli ingredienti che permetteranno le varie trasformazioni o degustazioni di formaggi e vini".

"Un percorso sensoriale tutto da vivere con gli amici giapponesi che tanto apprezzano il made in Italy, i nostri giacimenti enogastronomici e la vita nei nostri piccoli borghi. Frutto di una collaborazione ultraventennale con le Università e il mercato giapponese, Oggi, dobbiamo ripartire dai valori dell’ambiente, della tradizione, della nostra storia per abbracciare nuovi orizzonti con consapevolezza e fiducia nel futuro - conclude -. E in virtù del cambiamento post-Covid, inizia l’era del “RI”: ri-pensare, ri-progettare, ri-creare, ri-connettersi, ri-pianificare e credo che gli incontri di “Tourism Experience on-line” siano strategici per il grande processo di ri-partenza, di strategie green sulla filiera “territorio”: agricoltura, turismo, ambiente, cultura. Il “Turismo” è una necessità che deve orientare il modello operativo del nuovo sviluppo sostenibile, in linea con il Green Deal e il Pnrr".