La società del Puntadiferro: "Affluenza nei nostri centri commerciali tornata a livelli pre-covid"

Riparte il commercio nei centri commerciali, con un ultimo giorno di agosto in linea coi livelli precedenti all'emergenza Covid. Lo fa sapere "GD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.", società di proprietà e gestione di Centri Commerciali e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana. La società ha la proprietà anche della galleria del centro commerciale "Punta di Ferro". I dati aggregati, non riferibili però specificamente all'iper forlivese, indicano un andamento di costante crescita: nel mese di agosto 2020 è stato recuperato quasi il 90% dei visitatori pre - lockdown (-12,7% rispetto allo stesso mese del 2019). In particolare, si segnala che l'ultimo giorno del mese, lunedì 31 agosto, ha fatto registrare un andamento sostanzialmente in linea con l'anno precedente (-2,2%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spiega una nota: "L'incremento dei visitatori è peraltro stato costante settimana dopo settimana: rispetto al dato di ingressi nella prima settimana successiva all'allentamento delle principali restrizioni (18-24 maggio), la crescita del numero di persone che hanno deciso di tornare a fare shopping fisico nei centri IGD è stata pari al +35%. I flussi in entrata nei centri commerciali sono un dato significativo sulla capacità di attrattività del gruppo, rappresentano quindi un incoraggiamento per il Gruppo a proseguire con determinazione il lavoro fin qui svolto sugli standard di sicurezza e salute per i visitatori e lavoratori dei centri, sulla qualità dell'offerta commerciale e sulla comunicazione. A tal proposito si sottolinea che, ad oggi, circa il 99% delle attività aperte prima del lockdown hanno ripreso la loro operatività".