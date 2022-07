La società forlivese di investimento cede ad un fondo la maggioranza di "Passione Unghie"

Orienta Capital Partners, società forlivese specializzata in investimenti in PMI dall’elevato potenziale di crescita, ha ceduto la partecipazione di maggioranza di "Passione Unghie" a Trilantic Europe, operatore di private equity paneuropeo. I fondatori Christiana Asekun e Fabio Covioli manterranno una partecipazione di minoranza nella società, così come Orienta Capital Partners. Fondata nel 2011 a Vicenza, Passione Unghie è una realtà nativa digitale al 100% specializzata in prodotti per la cura delle unghie con un focus primario sui prodotti basati su raggi UV; i suoi prodotti principali sono: semipermanente, “nail builder” e smalto gel. L'azienda rappresenta il principale e più innovativo e-commerce nel mercato italiano dei prodotti per unghie e l'unica piattaforma di questo tipo in Europa, con sedi in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Orienta Capital Partners ha acquisito le quote di maggioranza di nel 2019: da allora la società ha fortemente accelerato la sua crescita, che ora conoscerà ulteriore impulso grazie a Trilantic Europe.

L'opportunità è scaturita da una ricerca settoriale di Trilantic Europe, motivata dalla conoscenza già acquisita nel settore della cosmesi. L'azienda è risultata in linea con la strategia di Trilantic Europe, volta a supportare società in crescita e focalizzate sul digitale. Trilantic Europe si è avvalsa nella due diligence di esperti del settore di alto profilo, che si prevede continueranno a collaborare in qualità di Senior Strategic Advisors.

Mario Gardini, Partner di Orienta Capital Partners commenta la cessione: "Siamo davvero entusiasti di aver sostenuto Passione Unghie in questi ultimi anni di cambiamento e di successo, durante i quali siamo passati da 17 a 43 milioni di euro di fatturato. Siamo altresì felici di dare il benvenuto a un nuovo partner e crediamo che Trilantic Europe sia perfettamente posizionata per supportare PU verso i suoi obiettivi in termini di crescita e sviluppo". Giacinto d'Onofrio, Partner di Trilantic Europe, ha commentato: "Continuiamo a diversificare e a far crescere il portafoglio di Trilantic Europe: siamo sempre alla ricerca di aziende di qualità e con importanti prospettive di crescita a lungo termine. Siamo lieti di diventare il nuovo azionista di maggioranza di Passione Unghie e siamo entusiasti di sostenere il suo team per far crescere quella che è già una rilevante piattaforma di e-commerce nel settore”.

Christiana Asekun e Fabio Covioli, fondatori di Passione Unghie, hanno commentato: “Questa è una tappa molto importante nel percorso dell’azienda. Trilantic Europe sosterrà attivamente l’espansione della piattaforma e-commerce di PU in nuove aree geografiche, e abbiamo deciso di rimanere come azionisti di minoranza, perché crediamo fortemente nel potenziale di crescita dell’azienda che abbiamo fondato.”