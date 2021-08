La storica cooperativa forlivese alla Fiera Internazionale della Pulizia e Sanificazione Professionale di Verona

Alla prima edizione in presenza post-pandemia, non poteva mancare la partecipazione di Formula Servizi, alla Fiera Internazionale della Pulizia e Sanificazione Professionale di Verona che si svolgerà dal 7 al 9 settembre. In ciascuno dei tre giorni, la Fiera dedicherà un focus sulle attività della cooperativa con sede a Forlì ma presente e apprezzata con i propri servizi in tutto il Paese: martedì 7 settembre, Marco Sanchi – responsabile settore cleaning area nord Italia – interverrà sul tema “La sanificazione dell’auto come ambiente di lavoro, sicurezza e benessere dell’utilizzatore” e il giorno seguente, lo stesso Sanchi, presenterà “Igiene, comfort e sicurezza negli uffici pubblici”.

Infine, l’ultimo giorno della fiera il focus organizzato da Formula Servizi avrà quale argomento “Introduzione alla robotica indossabile e alle sue applicazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori” e vedrà come relatori il prof. Nicola Vitiello associate Professor The BioRobotics Institute della Scuola Superiore Sant'Anna e la prof.ssa Simona Crea - PhD Assistant Professor The BioRobotics Institute, Scuola Superiore Sant'Anna, i quali si confronteranno, dopo un’introduzione sui temi della robotica applicata ai servizi da parte del Direttore Generale di Formula Servizi, Massimiliano Mazzotti, con rappresentanti dell’Organismo Bilaterale Nazionale per le imprese di servizi e dell’Inail, sulle risultanze della sperimentazione applicata dalla cooperativa nell’introduzione degli esoscheletri nell’ambito delle proprie attività, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali correlate.

La cooperativa Formula Servizi, che annovera nelle proprie fila oltre 2.600 lavoratori, sviluppando circa 80 milioni di fatturato attraverso una rete capillare di sedi operative dislocate su tutto il territorio nazionale, è specializzata anche nei servizi di cleaning (che costituisce oltre il 50% dell’attività), ma anche nella tecnologia più futuribile al servizio del benessere dei propri lavoratori e diventa caso di studio per le buone pratiche già attivate sui propri luoghi di lavoro.