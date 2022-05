La struttura dentistica celebra il ventennale inaugurando una sede rinnovata

Locali rinnovati e nuove attrezzature per garantire ai cittadini della Valle del Bidente le stesse prestazioni odontoiatriche di alta qualità offerte anche nelle due città capoluogo: giovedì mattina è stata inaugurata la nuova sede di Santa Sofia del Centro Dentistico Romagnolo. I lavori nella sede di via Roma 7, conclusi alla fine del 2021, hanno visto l’ampliamento di una sala di sterilizzazione, l’installazione di nuovi macchinari (autoclavi interconnesse con tracciamento digitale del materiale sterilizzato), la sostituzione di una postazione di cura (riunito) con una più avanzata dal punto di vista tecnologico, la creazione di un magazzino distinto per il materiale di approvvigionamento e quello in uso e la realizzazione di una sala di attesa con reception.

Il taglio del nastro dei locali rinnovati - avvenuto alla presenza del sindaco Daniele Valbonesi, del direttore sanitario Matteo Carli, del direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco Napolitano, del responsabile di Cna Colline forlivesi Giovanni Montevecchi e di numerosi esponenti del mondo imprenditoriale locale - ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per i primi vent’anni di attività del Centro Dentistico Romagnolo, struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale nata nel 2002 e che oggi offre servizi di prevenzione e terapie odontoiatriche e ortodontiche per tutta la famiglia nelle sedi di Forlì, Cesena, Cervia e Santa Sofia.

“Grazie a un team formato da quaranta professionisti e oltre trenta dipendenti - ha affermato il presidente del Centro Dentistico Romagnolo Massimo Castellucci - nel corso degli anni la nostra offerta sul territorio è diventata sempre più capillare, spinta dalla volontà di assicurare prestazioni di elevata qualità nei diversi territori che compongono la nostra provincia. In quest’ottica poco più di dieci anni fa abbiamo aperto la sede di Santa Sofia, subentrando a un ambulatorio esistente e confermando il personale presente. Con questo intervento di rinnovamento, che ha visto l’introduzione di nuovi spazi e attrezzature, siamo andati a migliorare ulteriormente l’esperienza degli oltre mille cittadini della Valle del Bidente che ogni anno ci scelgono per il benessere della loro bocca, sapendo di trovare qui il loro dentista di famiglia capace di rispondere a ogni esigenza e problematica”.