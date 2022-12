La tua passione può diventare un lavoro? Con Cna consigli utili e testimonianze

Anche quest’anno si conclude l’apprezzato ciclo di webinar CNA dedicati ad aspiranti imprenditrici e imprenditori; ultimo appuntamento martedì 6 dicembre, ore 18 con focus su come “trasformare una passione in un lavoro: storie di successo”.

Ma è davvero possibile fare del proprio interesse personale un lavoro? Con l’idea e il supporto giusto sì! Lo dimostreranno le storie di successo di alcuni giovani imprenditori che si sono cimentati nel mondo del cinema, del fashion, oppure dando la propria impronta ad un’attività di famiglia.

I protagonisti dialogheranno col responsabile del Servizio Creaimpresa CNA Marco Laghi e con la responsabile Comunicazione e Marketing CNA Veronica Bridi, raccontando le loro testimonianze e fornendo consigli utili a chi si volesse cimentare nel trasformare un interesse personale in una professione. Racconteranno le proprie storie Lisa Tormena, fondatrice di Sunset Studio e presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Forlì-Cesena e Sara Zacheo, titolare del negozio di abbigliamento per bambini, L'armadio di Kiki di Forlì. Sarà presentato, inoltre, un caso di ricambio generazionale in un’azienda storica.

Il webinar è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it ed è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).