"La tua presenza sul web in linea con il Gdpr": nuovo webinar firmato Cna

Con l’entrata in vigore del Regolamento Generale per la protezione dei Dati Personali è stata modificata la disciplina del trattamento dei dati che comporta per imprese e professionisti, non solo nuovi obblighi da rispettare, ma interessa molto anche la presenza sul web in quanto queste norme hanno validità anche per siti e social media. A questo proposito, come fare per offrire alla propria attività una nuova vetrina, raggiungibile da chiunque tramite un semplice un click? Grazie al Team Privacy di Cna Forlì-Cesena si affronterà il tema giovedì, alle ore 17.30, con webinar “La tua presenza sul web in linea con il Gdpr”.

Con gli interventi delle consulenti Cna, Adina Bura e Giulia Gorini si parlerà di Privacy e Cookie Policy, invio di Newsletter e Google My Business e verrà illustrato il giusto procedimento per avere una presenza sul web a prova di Privacy, soprattutto per coloro che intendono creare un sito web o ne possiedono già uno. Un sito permette alle imprese di ottenere visibilità grazie a una “vetrina virtuale” aperta h24 attraverso la quale le aziende hanno la possibilità non solo di presentarsi, raccontarsi e descrivere i propri prodotti, ma anche di poterli vendere. Inoltre avere una buona presenza online significa stare al passo con i tempi e quindi migliorare l’immagine dell’azienda tenendo sempre conto del fatto che gli utenti di siti web sono potenziali clienti.

Il Gdpr però impone una serie di interventi che devono essere effettuati in tutti i casi in cui avviene una raccolta dei dati degli utenti, perché la normativa ci ricorda che coloro che visitano i siti web devono necessariamente essere tutelati e quindi informati dei dati trattati; per questo motivo ogni impresa deve obbligatoriamente avere una parte relativa alla privacy in cui dovrà essere inserita tutta la documentazione contenente gli elementi richiesti dal Gdpr. È molto importante ricordare che tale documentazione da redigere varia in base al trattamento dati che viene effettuato, alla presenza o meno di newsletter o marketing, talvolta sarà necessario anche acquisire il consenso degli utenti. Il webinar, della durata di un’ora circa, è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).