La vertenza sul rinnovo del contratto: la Fiom attiva la Cassa di resistenza metalmeccanica

Mentre continua la trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro alla Celli, azienda forlivese che occupa oltre 60 lavoratori e attiva nella produzione di

macchine agricole, la Fiom Cgil Emilia Romagna ha deciso nella sua assemblea regionale di attivare la cassa di resistenza metalmeccanica. "La cassa di resistenza è uno strumento di antica origine ri-attivato dalla Fiom regionale nel 2021 proprio per sostenere i lavoratori impegnati nelle lotte per difendere i propri diritti e incrementare le paghe anche con il sacrificio economico che lo sciopero comporta. Il fondo si finanzia attraverso un contributo che tutti gli iscritti della Fiom Emilia Romagna versano alla cassa di resistenza, costruendo un meccanismo di difesa collettiva tra lavoratori", spiegano il segretario generale della Fiom Forlì, Fabio Torelli, e il segretario generale della Fiom Cgil Emilia Romagna Samuele Lodi.

"Un elemento di solidarietà tra lavoratori quanto mai importante in un momento in cui l’individualismo sembra farla da padrone e dove la invece la necessità di agire collettivamente per migliorare la propria condizione è sempre più urgente", aggiungono i sindacalisti. All’assemblea dei lavoratori, con la presenza del segretario generale della Fiom Emilia Romagna Lodi, che ha informato i lavoratori iscritti che nelle prossime settimane riceveranno un sostegno relativo alle ore di retribuzione perse, ribadendo che la Fiom è un sindacato solidale, che non lascia indietro nessuno, determinato a continuare la mobilitazione per il rinnovo del contratto aziendale.

Fiom, attraverso una nota, parla di "progressi" nella trattativa del contratto, ma ha espresso "sconcerto per le dichiarazioni rese alla stampa locale da Fim-Cisl e Uilm-Uil, circa il loro fantomatico ruolo decisivo nella risoluzione della dura vertenza. Questi progressi sono frutto dell’ultima riunione svolta con la direzione aziendale, dove il contributo delle altre sigle sindacali alla trattativa, è stato pressochè nullo. Fim e Uilm inoltre, senza alcuna remora, mischiano tra i risultati da loro rivendicati pezzi di storica contrattazione aziendale svolta in Celli dall’Rsu e dalla Fiom, con gli avanzamenti svolti nei lunghi incontri svolti in questi mesi che di rado hanno visto la presenza delle altre sigle sindacali. Se Fim e Uilm avessero delle informazioni che non abbiamo e che non sono state discusse con i lavoratori, sarebbe ore che cambiassero modalità di confronto".