La visione futura del territorio: "Trasformare la valle del bidente in un moderno smart land turistico"

Trasformare la vallata del Bidente in un moderno smart land turistico. La questione è stata affrontata in un incontro al quale hanno partecipato i sindaci di Civitella e Galeata Claudio Milandri e Francesca Pondini, i presidenti delle Pro Loco Unpli Nino la Spina (Nazionale), Maximiliano Falerni (Regionale), Atos Mazzoni (Unpli Forli Cesena) e Alberto Capacci (Cusercoli), Roberto Casamenti dell’ Osteria La Campanara, l'architetto Emanuele Ciani e Fausto Faggioli, presidente Albatros Rete e Earth Academy.

"Sappiamo tutti quanto sia importante preservare le nostre radici e le nostre tradizioni, ma allo stesso tempo dobbiamo anche guardare al futuro e alle opportunità che esso ci offre con i cinque pilastri dell'Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partenariato - esordisce Faggioli -. Tale approccio ha una storia che affonda le radici dalla costituzione delle Pro-Loco affermando il ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile interpretandola come risorsa per l’economia dei servizi, ma anche per l’economia della conoscenza e della memoria. La leva culturale produce sviluppo del capitale economico di un territorio, quindi, del capitale umano dei suoi abitanti con il patrimonio identitario tangibile e intangibile, materiale ed immateriale. Ed è per questo che sarà strategico convivere con la globalizzazione ma, solo se, non perdiamo la nostra “Identità”. Oggi si tende ad appiattire le differenze e a nascondere le caratteristiche peculiari delle singole realtà, proponendo modelli mediani che non appartengono a nessuno e generano mediocrità. Negozi che si assomigliano sempre di più, le stesse grandi catene, le stesse tipologie di locali, la stessa atmosfera".

"La globalizzazione ha fatto, in poco più di 30 anni, il lavoro che la cultura non era riuscita a fare in secoli è una riflessione che non intende scagliarsi contro le multinazionali, che hanno fatto il proprio lavoro, che è nel loro dna, in quasi tutte le aree del mondo, aggiungo anche, spesso, purtroppo, con governi complici. Il nostro problema è tutto il resto, le piccole botteghe, il commercio locale, artigiani, agricoltori e pescatori - conclude -. Credo che questi ultimi, con più "coraggio" e con l'aiuto di tutti noi consumatori, devono convivere accanto agli altri, esaltando il loro ruolo di “custodi dell’identità” territoriale. La perdita d’identità ha riguardato tutti i settori e non ha risparmiato nessuno, tanto da portare una crisi profonda, persistente e probabilmente irreversibile. Una crisi di valori e una crisi d’identità, prima ancora che una crisi economica. Ed è per questo che, tutti insieme, dobbiamo “trasformare una sfida pressante in un’opportunità unica”, non solo per noi cara ma, per le future generazioni. Sia chiaro che tornare indietro non significa rinnegare il presente ma andare a recuperare tutto quanto il buono che c’era in un passato non troppo remoto e reinterpretarlo in chiave moderna, attualizzandolo e reinventandolo come nuova “Comunità” Energetica-Turistica e Welfare di Comunità, modello Albatros Rete".