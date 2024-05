“Laboratori Operativi per gli Appalti Pubblici”, prima edizione organizzata da Cna

CNA Costruzioni Forlì-Cesena, con l’obiettivo di supportare le imprese artigiane e le PMI nell’orientarsi all’interno del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, organizza la prima edizione dei “Laboratori Operativi per gli Appalti Pubblici”.

Il corso, completamente gratuito, si terrà presso la sede di CNA Forlì-Cesena (via Pelacano, 29 a Forlì) e si articolerà in due sessioni: il 21 maggio e il 25 giugno 2024, dalle ore 9 alle ore 13.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp



Il nuovo Codice dei Contratti, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, ha introdotto importanti novità, tra cui la digitalizzazione obbligatoria per tutti i contratti. I Laboratori Operativi offrono un’occasione unica per approfondire le procedure “sottosoglia”, con particolare focus su: Criteri di affidamento lavori sottosoglia: elenchi aperti, sistemi di qualificazione degli operatori economici, requisiti SOA, criteri di aggiudicazione, clausole sociali, costo della manodopera, oneri di sicurezza, congruità dell’offerta e verifica di anomalia. Fase operativa di partecipazione alla gara: verifica documentazione, modulistica, oneri dichiarativi, FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico), consegna dei lavori, stipula del contratto, subappalto e subaffidamento, avvalimento. Fase esecutiva appalto: modifica del contratto in corso, rinegoziazione, quinto d’obbligo, proroga e sospensione, risoluzione, revisione prezzi, riserve, gestione del cantiere, costo della manodopera nei subappalti, obblighi del subappaltatore, responsabilità solidale, DoCOA, verifica di conformità, collaudo, certificato di regolare esecuzione, penali e contenzioso.



Queste due sessioni rappresentano un prezioso strumento per le imprese, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari per navigare il complesso panorama normativo e cogliere le opportunità offerte dal mercato. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le imprese interessate, previa iscrizione sul sito di CNA Forlì-Cesena: www.cnafc.it/eventi.