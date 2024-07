Lavoro dipendente, l'analisi: solo il 7,3% dei contratti a tempo determinato si è trasformato in indeterminato

Saldo positivo dei rapporti di lavoro dipendente nei primi tre mesi dell’anno nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, secondo i dati di fonte Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Nel complesso, aumentano le attivazioni mentre sono stabili le cessazioni; differenze, in tal senso, sussistono nelle due province di analisi. La maggior parte delle attivazioni dei rapporti di lavoro riguardano il commercio e turismo e si riferiscono a contratti a tempo determinato, di apprendistato e in somministrazione.

I dati “destagionalizzati” riferiti ai rapporti di lavoro dipendente relativi al primo trimestre 2024, in provincia di Forlì-Cesena, rilevano un saldo occupazionale pari a +1.619; il saldo risulta positivo in tutti i settori analizzati, con il maggiore che si verifica nell’Agricoltura (+642 posizioni). Le attivazioni di rapporto di lavoro sono state 25.214, stabili nel confronto tendenziale (su gennaio-marzo 2023). Il 32,8% ha riguardato gli Altri servizi, il 25,6% il Commercio e turismo, il 24,1% l’Agricoltura, il 12,8% l’Industria e il 4,7% le Costruzioni.

In merito alla tipologia contrattuale, le attivazioni di lavoro dipendente hanno interessato, in netta prevalenza, i contratti a tempo determinato, di apprendistato e di lavoro somministrato (91,5% del totale), e meno quelli a tempo indeterminato (8,5%). In tale contesto, il 7,3% dei rapporti di lavoro attivati a tempo determinato, di apprendistato e in somministrazione (1.691 unità) si sono trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le cessazioni complessive di posizioni lavorative, invece, ammontano a 23.595, con una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-2,3%).