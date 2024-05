Lavoro, in estate previsti quasi 40 mila ingressi. Per il 79% si tratta di contratti a tempo determinato

Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per il trimestre maggio-luglio 2024 sono 39.870.

Gli ingressi previsti nel mese di maggio sono 11.870, 7.250 in provincia di Rimini e 4.620 a Forlì-Cesena, e rappresentano il 26,2% del dato regionale (+1,2% rispetto al mese scorso) pari a 44.900 e il 9% degli ingressi previsti in Italia, pari a 494.000. Le incidenze sui movimenti regionali da parte del territorio romagnolo raddoppiano nei mesi che portano alla stagione estiva.

La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali provinciali, elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Camere di commercio italiane.

In provincia di Forlì-Cesena, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) per il trimestre maggio-luglio 2024, sono 14.030. Per il mese di maggio le entrate previste sono 4.620, con una variazione del +480 su maggio 2023. Ancora preponderante l’impiego dei contratti a tempo determinato, pari al 79%, +1% rispetto aprile.

Per quanto riguarda le entrate nel trimestre, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio/ristorazione/turismo con 1.530 ingressi previsti, il Commercio con 890, i Servizi alle persone con 470, le Costruzioni con 270 e i Trasporti, logistica, magazzinaggio con 230.

Le entrate previste si concentrano per il 76% nel settore servizi, che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e nel 65% dei casi in imprese con meno di 50 dipendenti. Una quota pari al 32% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni, il 22% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (+4%).

Nel 55% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 47 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.

Numerose le attività della Camera di commercio della Romagna di orientamento rivolte agli studenti per ridurre il mismatch quali-quantitativo tra domanda e offerta di lavoro territoriale, favorendo atteggiamenti positivi e opportunità in contrasto con la diffusa ‘paura del futuro’. Il focus di questo mese è dedicato ai più giovani, i ragazzi che hanno frequentato istituti secondari di primo grado in particolare delle classi seconde e terze, dai quali è assolutamente importante partire per instillare il ‘conosci te stesso’ e ‘ciò che ti circonda’, leit motiv per la vita professionale e non.

Del progetto più longevo per le 'medie', Romagna al Lavoro, hanno beneficiato nel corrente anno scolastico-formativo oltre 9.900 ragazzi e le importantissime famiglie, circa 700 genitori. Quasi 400 le classi nelle quali sono intervenuti i formatori e gli orientatori esperti per 630 ore; molte di più erano state le richieste delle 27 scuole aderenti, 15 della provincia di Rimini e 12 di Forlì-Cesena. Il gradimento delle attività si è mostrato alto sia da parte delle terze nel periodo della scelta dellle 'superiori', sia recentemente per le classi 'seconde' con le quali si iniziano a 'seminare' le tematiche utili poi nello sviluppo dell'anno successivo. Oltre ai seminari tematici, hanno avuto molta considerazione i moduli di intervista agli imprenditori fruiti da 30 classi; le testimonianze dirette hanno la miglior presa e resa sui ragazzi, per avvicinarli all'idea di lavoro e all'imprenditività. Anche gli approfondimenti in piccoli gruppi hanno riscosso particolare apprezzamento.

Oltre 1.000 di 91 classi i ragazzi coinvolti con i progetti insieme a CTC-Azienda speciale della Camera di Bologna, di 10 scuole, 5 di Forlì-Cesena e 5 di Rimini e provincia, che hanno spaziato da Laboratori, a lezioni Spettacolo, a condivisione di ragionamenti sulle filiere produttive collegate ai prodotti e servizi in uso ogni giorno.