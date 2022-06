Lavoro, gazebo informativi dell'Ugl: in piazza Saffi la prima tappa del tour della Romagna

Sabato mattina, in piazza Saffi, a Forlì, dalle 8.30 alle 12.30, mobilitazione dell'Ugl per "mantenere alta l' attenzione sul problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla contrattazione di primo e secondo livello e sulle proposte di nuova occupazione e partecipazione dei lavoratori al buon andamento delle imprese fino alla ripartizione degli utili": Così Filippo Lo Giudice, segretario territoriale Ugl Romagna ripercorre le linee guida storiche della piattaforma sindacale, annunciando una campagna informativa che oltre Forlì segnerà nei prossimi giorni la presenza anche a Ravenna, Cesena e Rimini.

Ai gazebo dell'Ugl quadri e delegati del sindacato per incontrare cittadini e lavori. "Ai gazebo verrà fornito un questionario che si potrà compilare in forma anonima perché siamo dell’idea – aggiunge Filippo Lo Giudice – che uno dei compiti del sindacato sia quello di essere presente per ogni esigenza di lavoratori, pensionati, disoccupati e le loro famiglie, e li incontreremo nelle piazze per far comprendere che siamo pronti ad affiancarli in ogni necessità, sia vertenziale, che di natura fiscale, previdenziale, e di venire incontro alle loro richieste nei diversi ambiti sociali, lavorativi e professionali. L'Ugl da sempre è aperta alla società civile con l’obiettivo di essere parte attiva e responsabile dei processi decisionali che interessano la collettività”.