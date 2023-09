Lavoro, il bollettino: cosa cercano le imprese. A settembre previste in provincia 3900 assunzioni

Le previsioni occupazionali: per il trimestre settembre-novembre 2023 le imprese hanno programmato complessivamente 20.050 nuovi ingressi nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, di cui 7.500 nel solo mese di settembre. Riparte l’attività di orientamento camerale sempre più in rete con le altre istituzioni locali; prende avvio il Progetto ‘Il Territorio e la Scuola’ (tornano ‘Romagna al Lavoro’ e ‘Per le scuole con le scuole’).

Gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per il trimestre settembre-novembre 2023 sono 20.050, secondo Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane.

Su base nazionale, gli ingressi previsti nel mese di settembre sono 531.000 (quasi il doppio dei 293.000 del mese precedente), di cui il 9,3% (49.200) in Emilia-Romagna, -0,4% rispetto al mese di agosto 2023. Il 15,2% del dato regionale, pari a 7.500 ingressi previsti, attiene all’area di competenza della Camera di commercio della Romagna, 4,1 punti percentuali in meno rispetto allo scorso mese. L’incidenza dei contratti a tempo determinato si mantiene elevata e pari all’81% per Rimini (-2 p.p.) e al 79% per Forlì-Cesena (+2 p.p.). Forlì-Cesena torna dopo molti mesi a superare i ‘numeri’ di Rimini, al termine della stagione estiva.

Per quanto riguarda le entrate, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio/ristorazione/turismo (primi a Rimini, secondi a Forlì-Cesena), i Servizi alle persone (primi a Forlì-Cesena e secondi a Rimini), il Commercio, le Costruzioni e i Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio.

Per la provincia di Rimini, in base all’indagine per il mese di settembre sono previste 3.570 assunzioni, con una variazione sullo stesso mese 2022 di -130 unità, e 9.830 per il trimestre settembre-novembre, con una variazione sull’analogo periodo dello scorso anno di -350 unità. Sono 3930 le assunzioni previste a settembre per la provincia di Forlì-Cesena.

Le entrate previste si concentrano nel settore servizi per il 76% (-8%), che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e per il 60% nelle imprese con meno di 50 dipendenti (-14%).

Nel mese di settembre, una quota pari al 29% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (-12%, dopo un +8% in agosto rispetto a luglio); il 20% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (+4%).

Nel 65% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 52 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati (-1% rispetto ad agosto).

Il focus di questo mese è rivolto alla Programmazione delle attività di orientamento della Camera della Romagna, in previsione dell’avvio del nuovo Anno scolastico, il prossimo 15 settembre.

Frutto di una co-progettazione tra Agenzia Regionale Lavoro, Anpal Servizi e Camera della Romagna, è stata concordata con gli Uffici scolastici territoriali una Proposta di interventi di orientamento denominata Il Territorio e la Scuola. Per illustrare il progetto e avviare le riflessioni con i docenti sulla didattica orientativa sono calendarizzati 4 appuntamenti, distribuiti nel territorio per favorire la più ampia partecipazione degli interessati, tutti con orario dalle 15 alle 17, rivolti ai docenti e dirigenti interessati degli istituti secondari di secondo grado: martedì 12 settembre, all'Auditorium Liceo Volta-Fellini di Riccione, mercoledì 13 settembre all'Aula magna Liceo artistico e musicale Antonio Canova di Forlì, giovedì 21 settembre all'Aula magna Istituto Pascal Comandini di Cesena e venerdì 22 settembre all' Auditorium Liceo Serpieri a Viserba di Rimini.

Si vuole superare la logica della frammentazione per andare verso la costruzione di percorsi meno dispersivi, favorendo la possibilità per le scuole di operare con un unico interlocutore che possa offrire un ventaglio ampio di proposte. A tal fine, per quanto attiene ai progetti già proposti negli anni passati sul territorio, è prevista una implementazione ed una riformulazione per renderli aderenti alla nuova Riforma del sistema dell’orientamento, attraverso il supporto alle nuove figure di docenti tutor dell'orientamento e l’erogazione diretta di servizi di orientamento verso gli studenti, in sinergia e in affiancamento alle attività prestate dagli stessi docenti tutor.

Ripartirà in ottobre anche il progetto Romagna al Lavoro per supportare docenti, famiglie e ragazzi delle scuole medie nella scelta della scuola superiore. L’edizione di questo anno scolastico vede ampliato il numero delle ore e rinnovati i moduli di orientamento che cercheranno di guidare i giovani verso una scelta consapevole del proprio percorso di studio e di vita, con riflessioni sul mondo del lavoro e delle imprese, sulle evoluzioni delle professioni, con testimonianze di esperti e imprenditori.

Il prossimo 27 settembre dalle 15 alle 16.30, online, si terrà l’appuntamento annuale di presentazione di tutte le proposte del sistema camerale in tema di Orientamento e Competenze, dal titolo Per le Scuole con le Scuole, a partire dai progetti per le ‘medie’ per terminare con quelli con le ‘superiori’.