Lavoro in provincia, cala il tasso di disoccupazione: trainano commercio e turismo, segno meno per l'agricoltura

I dati ISTAT relativi alle forze lavoro nel terzo trimestre 2022, elaborati dal gruppo uffici studi delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, mostrano, per il territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rispetto allo stesso periodo del 2021, una situazione in miglioramento, con una crescita del tasso di occupazione e una diminuzione del tasso di disoccupazione. In tale contesto si riscontra un aumento degli occupati complessivi, ma solo grazie all’incremento degli stessi nei settori del commercio e turismo; in calo, invece, a livello di aggregato territoriale, gli addetti negli altri servizi, in agricoltura, nelle costruzioni e nell’industria in senso stretto. Da evidenziare, in termini di dinamica, le differenze occupazionali settoriali che qui sussistono tra le due province dell’area Romagna. Nel confronto di genere, risultano migliori le performance del genere femminile; in termini tendenziali, infatti, aumenta il tasso di occupazione femminile, mentre rimane sostanzialmente stabile quello maschile, e, allo stesso tempo, si riduce il divario tra i due tassi di disoccupazione. Diminuisce, infine, il tasso di disoccupazione giovanile.

Le forze lavoro: focus provinciale Forlì-Cesena

I dati relativi alle forze lavoro nel terzo trimestre 2022 (media annua trimestrale) per la provincia di Forlì-Cesena presentano dinamiche in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Aumenta il tasso di attività (15-64 anni) di 0,7 punti percentuali (72,9% a luglio-settembre 2022), diretta conseguenza dell’incremento, seppur lieve, delle forze lavoro nel complesso (+0,3%), a cui si accompagna l’aumento di 1,3 punti del tasso di occupazione (15-64 anni) (da 68,4% nel terzo trimestre 2021 a 69,7% nel terzo trimestre 2022) e, contestualmente, il decremento di 0,8 punti del tasso di disoccupazione (da 5,1% nel terzo trimestre 2021 a 4,3% nel terzo trimestre 2022).

Nel confronto con Emilia-Romagna e Italia, il tasso di occupazione è più alto del dato regionale (69,1%) e nazionale (59,8%) mentre il tasso di disoccupazione risulta inferiore sia alla media regionale (5,4%) sia al dato nazionale (8,4%).

Buona la crescita annua terzo trimestre 2022-2021 del tasso di occupazione femminile (+2,6 punti percentuali), che si attesta al 62,7%, mentre risulta sostanzialmente stabile quello maschile (+0,1 p.p., 76,8%).

Riguardo al tasso di disoccupazione, inoltre, pur in calo per entrambi i generi, quello femminile vede diminuire il divario con quello maschile, visto il decremento ben maggiore (-1,7 p.p. le donne contro -0,2 p.p. gli uomini): nel periodo luglio-settembre 2022, infatti, troviamo “solo” 1,0 punti percentuali di differenza tra i due generi (3,8% maschi, 4,8% femmine) rispetto a 2,5 punti percentuali di margine nel periodo luglio-settembre 2021 (4,0% maschi, 6,5% femmine).

Positivi, in termini di confronto annuo, anche i risultati fatti conseguire dal tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), che si riduce di 9,4 punti rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente (da 22,7% nel terzo trimestre 2021 a 13,3% nel terzo trimestre 2022).

Gli occupati in provincia di Forlì-Cesena, nel terzo trimestre 2022, sono 176mila, con un aumento annuo pari all’1,1%; incrementi si riscontrano per i settori commercio e turismo (+13,4%, 23,0% del totale degli occupati), l’industria in senso stretto (+6,0%, 22,8%) e le costruzioni (+0,6%, 7,5%), mentre calano gli addetti in agricoltura (-6,1%, 7,4%) e negli altri servizi (-5,9%, 39,3%).

I disoccupati, in termini assoluti, risultano 8mila, in deciso calo tendenziale (-16,1%).