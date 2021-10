Lavoro, oltre 9mila assunzioni da ottobre a dicembre: la domanda sale rispetto al periodo pre-Covid

Le previsioni occupazionali al centro del focus della Camera di commercio della Romagna. I dati presentati derivano dall'indagine, a cadenza mensile, Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con Anpal, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Le informazioni sono state acquisite dal 30 agosto al 16 settembre, attraverso le interviste realizzate, con compilazione di un questionario via web, a oltre 2mila imprese dei territori di Forlì-Cesena e Rimini, campione rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2020 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione tra questi e i dati amministrativi attraverso un modello previsionale, permettono l'analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di ottobre, secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti.

I risultati dell’indagine per la provincia di Forlì-Cesena

L’indagine rileva 3.570 entrate previste nel solo mese di ottobre e 9.010 nel trimestre ottobre-dicembre, con una variazione all'analogo periodo del 2020 di +4.220 entrate previste, mentre sullo stesso periodo del 2019, pre covid, la variazione è di +2.230. I contratti previsti per le entrate nel mese di ottobre riguardano per il 77,6% lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) con oltre 6 punti percentuali in meno rispetto al periodo precedente, il restante 22,4% sono lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).

Le entrate previste nei primi 5 settori di attività, nel mese di ottobre 2021 e nel trimestre fino a dicembre ammontano, rispettivamente, a: 530 e 1.150 per i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, 520 e 1.560 per il commercio; 340 e 940 per i servizi alle persone; 320 e 850 per le industrie meccaniche ed elettroniche; 310 e 690 per i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone. Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 27% dei casi (-3% rispetto al mese precedente), mentre l’11% delle entrate previste è destinato a personale laureato (-1%). Il 16% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici (media nazionale 20%). In 41 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati, specie nelle aree direzione e tecniche di progettazione.