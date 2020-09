Lavoro, quasi 5500 ingressi nelle imprese nei prossimi 3 mesi: i settori in ripresa

Per il solo mese di settembre, le previsioni di assunzione previste sono 3.810, con un tendenziale calo di -30% rispetto alle previsioni di settembre 2019, dato leggermente migliore di quello regionale. E' quanto emerge da uno studio condotto dalla Camera di Commercio della Romagna. Le entrate previste nella provincia di Forlì-Cesena, per il trimestre settembre-novembre sono 5.490, contro le 7.970 previste nello stesso periodo del 2019. Per il solo mese di settembre, le assunzioni previste sono 2.080, con una diminuzione di 890 unità sulle previsioni dello stesso mese del 2019. In 36 casi su 100, le imprese continuano a incontrare difficoltà di reperimento delle figure richieste, nonostante il minore fabbisogno in termini numerici. I giovani under 30 sono d’interesse per le imprese per una quota del 29%. Il 13% degli ingressi sarà destinato a laureati.

I settori con il maggior numero di entrate in termini assoluti sono "servizi alle persone" (310 unità), "alloggio, ristorazione e turismo" (290) e "commercio" (260). Le tre figure professionali più richieste (addetto ai servizi di pulizia, cameriere di sala e muratore) concentreranno il 27% delle entrate complessive previste. Le imprese in attività dopo il lockdown sono il 97%, prevalgono le aziende con attività a regime ridotto (55,4%), seguite da quelle con attività a regimi simili a quelli pre-emergenza (42,3% leggermente peggio dell’Emilia-Romagna 43,7% e meglio del 39,8% in Italia). Le imprese restanti (quasi il 2,4%) hanno l’attività sospesa e/o valutano la chiusura.

Suddividendo le imprese in 6 macro settori, i settori con tempi di recupero entro l’anno (con attività a regimi simili a quelli pre-emergenza) sono "costruzioni" 41,3%, "servizi alle imprese" 39,4%, "industrie e public utilities" 34,8%, "commercio" 32,2%, "servizi alle persone" 30,8% e "turismo" 26,4%. Da notare la maggior resilienza delle piccole imprese che registrano il 36,6% dei recuperi, mentre le grandi e le medie evidenziano 34,2 e 27,6 punti; le micro imprese si attestano al 32,8%. Dopo il lockdown all'indagine Excelsior hanno partecipato circa 147.000 imprese in Italia, campione rappresentativo delle imprese con dipendenti dei diversi settori industriali e dei servizi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle province di Forlì-Cesena e Rimini rispondono circa 1.000 imprese ogni mese. I risultati sono disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale, per i settori economici accorpamento di codici Ateco2007 e per “gruppo professionale” aggregazione dei codici Istat Cp2011.Nella sezione Scuola-Lavoro-Orientamento, alternanza e placement del sito www.romagna.camcom.it sono disponibili ulteriori informazioni sulle numerose attività e sui progetti della Camera della Romagna che avvicinano il sistema scolastico-formativo al mondo delle imprese e del lavoro nel territorio, nonché iniziative e percorsi a favore delle imprese, dei loro lavoratori e delle competenze per il lavoro: sono 4 i webinar previsti in ottobre/novembre 2020 in tema di smartworking. Per contatti: occupazione@romagna.camcom.it