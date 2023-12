Le guide turistiche normate da una nuova legge, Confguide: "Stop all'abusivismo"

E' stata approvata la legge di riforma della professione di guida turistica. Il provvedimento, atteso da 10 anni, dovrà contrastare l’abusivismo e garantire il lavoro delle guide turistiche. Con l’approvazione della legge di riforma della professione di Guida Turistica da parte dalle commissioni di Camera e Senato “giunge finalmente al termine un lungo iter durato 10 anni nei quali Confguide ha lavorato duramente, assieme a Confcommercio Professioni, per ottenere una legge in linea con le esigenze della categoria”, afferma Giuseppe Verrelli, presidente della provincia Forlì-Cesena di Confguide, la Federazione nazionale delle guide turistiche di Confcommercio.

“Una legge assolutamente necessaria per contrastare l’abusivismo, garantire il lavoro alla categoria, dare accesso alla professione in modo legittimo a nuove guide turistiche. Resta la preoccupazione per le deroghe al possesso dell’abilitazione in alcuni casi particolari, le attività svolte da remoto, a titolo accessorio e didattiche”, dice Verrelli. Il testo di legge, per essere pienamente operativo, necessita ora dell’approvazione di alcuni decreti attuativi.

“Ci aspettiamo ora di essere coinvolti nella definizione dei decreti attuativi, perché da questi discendono vincoli e opportunità nell’attuazione concreta della norma”, ha proseguito il presidente Verrelli. Confguide Confcommercio rappresenta dal 2013 le guide turistiche italiane e, attraverso le sue rappresentanze territoriali, è in grado di garantire a tutte le guide turistiche il supporto necessario per l’adeguamento alle previsioni della nuova norma (inserimento nell’Elenco Nazionale, formazione, copertura assicurativa, ecc.).

“Dopo dieci anni abbiamo finalmente una norma dedicata alla categoria, un risultato da condividere con gli organi direttivi che in questi anni hanno guidato la Federazione. Puntiamo ora ad ottenere il riconoscimento della guida turistica come figura professionale e del suo ruolo dalle istituzioni, dagli operatori della filiera, dai clienti, dal mondo della cultura e dalla società civile; e, quindi, come figura centrale nella valorizzazione, spiegazione, comprensione, divulgazione corretta, accesso alla conoscenza del patrimonio culturale italiano per farlo capire, apprezzare e rispettare” ha concluso Giuseppe Verrelli.