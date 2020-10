Le imprenditrici agricole di Coldiretti alla scoperta delle donne che hanno fatto la storia

E’ partito dai Musei di San Domenico, con la visita alla mostra ‘Ulisse, l’arte e il mito’, il viaggio di Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena e Rimini alla scoperta della figura femminile nella storia e di come la donna ha saputo, nel corso dei secoli, influenzare il mondo. Guidate dalla responsabile Lisa Paganelli e dalla Coordinatrice provinciale del movimento Monica Rapellini, le imprenditrici agricole, che con il loro ‘saper fare’ innestato di passione e competenze hanno rivoluzionato negli anni anche il mondo contadino e rurale, hanno ammirato la forza del mito nella storia, da sempre costellato di figure femminili, argute e tenaci.

"Con lo stesso spirito - commenta Paganelli - operano oggi le donne in agricoltura, mosse dal desiderio di valorizzare la propria terra, i suoi prodotti e, ovviamente, tutti i suoi talenti al femminile". Il progetto informativo promosso da Donne Impresa Forlì-Cesena e Rimini, battezzato ‘Il Viaggio’, prevede ulteriori tappe che si snoderanno tra la fine del 2020 e il 2021. Ogni tappa sarà incentrata sulla figura femminile e sull’influenza che essa ha avuto nell’arte, la cultura, la letteratura, l’economia, dalla mitologia ad oggi.

"Con questa iniziativa, un vero e proprio cammino che ci condurrà al cospetto di tante donne coraggiose - spiega la segretaria del movimento Monica Rapellini - conosceremo da vicino tradizioni femminili e grandi storie di donne che hanno rivoluzionato il mondo contribuendo a valorizzare, anche con grandi sacrifici personali, il nostro essere donna oggi e il nostro ruolo nella società attuale”.

La centralità delle donne nell’economia locale è peraltro confermata anche dai dati elaborati da Infocamere Forlì-Cesena e Rimini che ci restituiscono per il nostro territorio, al 30 giugno 2020, un quadro in cui operano 15.049 imprese femminili, il 21,3% del totale delle imprese attive sul territorio. Nel confronto con il 30 giugno 2019 si riscontra come la presenza femminile sia più elevata nel Commercio (28,2% delle imprese femminili), Alloggio e ristorazione (14,8%) e proprio in Agricoltura (1.849 aziende rosa attive, 12,3%).