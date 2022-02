Le poltrone massaggianti nelle tv nazionali: Zattini e Mezzacapo visitano l'azienda esempio del Made in Forlì

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il vicesindaco Daniele Mezzacapo hanno visitato martedì mattina l'azienda “Il Benessere”,realtà forlivese che da più di vent'anni crea poltrone massaggianti, chaise longue e altri prodotti funzionali alla vita quotidiana e ai momenti di riposo. Gli amministratori hanno incontrato il proprietario Luca Ferrini, che ha mostrato loro l'azienda e lo show room, illustrando le fasi di lavoro e passando in rassegna i prodotti. Zattini ha accolto anche l’invito di Ferrini di accomodarsi nella poltrona di pietra collocata all'esterno dello stabilimento, un monumento simbolo dell’impresa e dedicato al lavoro e al made in Forlì.

La produzione de "Il Benessere", rivolta al mercato nazionale e a quello estero, include divani letto trasformabili di alta qualità e adatti anche alle esigenze di piccoli spazi. Altro punto di forza è rappresentato dai dispositivi medici registrati al Ministero della Salute italiano come le poltrone munite di strumentazione per l'elevazione e per facilitare il movimento di fruitori con difficoltà di carattere motorio. L'azienda si pone nel territorio quale punto di riferimento per fornitori qualificati, implementando così la rete imprenditoriale e occupazionale in una logica di filiera. “Il Benessere” ha acquisito una autorevolezza di alto rango, come dimostrano le pubblicità su alcuni tra i principali canali televisivi del palcoscenico nazionale.