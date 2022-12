Le scuole primarie forlivesi alla scoperta del valore del pane fresco con Cna

Nelle scorse settimane si è svolto l’ultimo appuntamento del progetto di outdoor education realizzato da Cna Forlì-Cesena per valorizzare la filiera del pane fresco; coinvolte le classi 2°A e 2°B della Scuola Primaria Lamberto Valli di Forlì, in visita alla fattoria "La cicala e la formica". Un progetto dedicato ai bambini delle scuole primarie per sviluppare, fin dalla tenera età, un consumo consapevole del pane, una maggiore conoscenza del nostro territorio e l’origine della materia prima e il prodotto artigianale.

Hanno preso parte alla mattinata la professoressa Barbara Casadei, dirigente dell’Istituto Comprensivo 3 “Giuseppe Prati”, Claudia Ramiri, responsabile Cna Agroalimentare Emilia-Romagna, Laura Pedulli, responsabile Cna Agroalimentare Forlì- Cesena e Paola Casara, assessora del Comune di Forlì alle Politiche educative.

"Il progetto sulla filiera del pane fresco – spiega Pedulli - è prima di tutto un progetto di educazione alimentare e di sviluppo sostenibile. I bambini sono il nostro futuro e il compito di una associazione come la nostra è seguire il loro percorso di crescita con grande responsabilità". Oltre la scuola primaria Lamberto Valli, quest’anno sono state coinvolte anche le scuole primarie Melozzo, Saffi e Peroni di Forlì.