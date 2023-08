Le tariffe crescono del 13%: il caro hotel si fa sentire anche a Forlì-Cesena

Tra i vari rincari di questo periodo si registra anche quello delle tariffe delle strutture ricettive, un dato che riguarda praticamente tutt'Italia e che non risparmia la nostra provincia. Forlì-Cesena, infatti, nella classifica del caro-hotel in Italia stilata da Assoutenti, occupa il 28esimo posto a livello nazionale con un rialzo del +13,5% rispetto allo scorso anno. Un rialzo meno contenuto rispetto a Ravenna (+17,6%), ma decisamente più alto di Rimini (+4,6%). In testa alla classifica dei rincari nelle strutture alberghiere figura Roma, seguita da altre due grandi città turistiche come Genova e Venezia. Nella top ten c'è anche una rappresentante dell'Emilia Romagna: il capoluogo Bologna che si piazza in ottava posizione.

La classifica stilata da Assoutenti in base ai rincari annui delle strutture ricettive nelle varie città italiane (aumenti % a luglio):

1) Roma 31,3

2) Genova 31,0

3) Venezia 24,7

4) Milano 24,6

5) Varese 24,3

6) Firenze 22,3

7) Arezzo 21,7

8) Bologna 21,2

9) Napoli 20,8

10) Lucca 20,7

11) Grosseto 20,4

12) Brindisi 19,4

13) Palermo 19,2

14) Pisa 18,5

15) Olbia-Tempio 18,1

16) Verona 17,7

17) Treviso 17,7

18) Ravenna 17,6

19) Reggio Emilia 17,3

20) Piacenza 17,0

21) Brescia 16,8

22) Sassari 16,5

23) Padova 16,0

24) Belluno 15,7

25) Campobasso 15,4

26) Caserta 14,4

27) Perugia 14,3

28) Forlì-Cesena 13,5

29) Lodi 13,1

30) Como 12,9

31) Pistoia 12,7

32) Trieste 12,6

33) Ferrara 11,3

34) Imperia 11,0

35) Vicenza 10,6

36) Aosta 10,4

37) Vercelli 10,2

38) Siena 10,2

39) Lecco 10,1

40) Novara 10,0

41) Catania 9,7

42) Pordenone 9,5

43) Siracusa 9,5

44) Ascoli Piceno 8,8

45) Cagliari 8,8

46) Udine 8,2

47) Reggio Calabria 7,7

48) Alessandria 7,5

49) Torino 7,4

50) Bergamo 7,3

51) Parma 7,2

52) Catanzaro 7,2

53) Benevento 7,1

54) Cremona 6,7

55) Potenza 6,4

56) Viterbo 6,1

57) Messina 6,0

58) Gorizia 5,9

59) Modena 5,9

60) Ancona 5,8

61) Pavia 5,5

62) Rovigo 5,3

63) Cuneo 4,9

64) Rimini 4,6

65) Massa-Carrara 3,5

66) Bari 3,3

67) Terni 2,4

68) Macerata 2,3

69) Teramo 2,0

70) Biella 1,9

71) Avellino 1,8

72) Cosenza 1,5

73) Livorno 1,1

74) Trapani 0,7

75) Mantova -0,5

76) Pescara -0,5

77)Caltanissetta -9,7