Legge di Bilancio 2021: tre webinar di Cna per imprese e cittadini

Lavoro, fisco e novità per i cittadini, cosa aspettarsi per il 2021? La parola agli esperti Cna

Il 30 dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2021, un provvedimento che contiene numerose disposizioni finalizzate a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da coronavirus. Per analizzare le principali novità previste, Cna Forlì-Cesena ha organizzato tre webinar di approfondimento su diversi argomenti: lavoro, fisco e novità per i cittadini, nei quali interverranno di volta in volta gli esperti Cna delle diverse materie, oltre al presidente e direttore generale di Cna Forlì-Cesena, rispettivamente Lorenzo Zanotti e Franco Napolitano, per commenti e valutazioni.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì, alle 17.30 e tratterà le principali novità in materia di lavoro, oltre che le opportunità del fondo San.Arti. Interverranno Marco Roncoroni, responsabile servizio Paghe e Fabio Bianchi, responsabile Cna Cittadini. L’incontro è dedicato alle imprese con dipendenti e le iscrizioni sono aperte fino a martedì. Le prossime date in calendario sono martedì 2 febbraio per scoprire le disposizioni fiscali e martedì 9 febbraio con approfondimenti inerenti agli aspetti che riguardano i cittadini, sempre alle 17.30. Tutti i webinar, della durata di un’ora, sono gratuiti previa iscrizione dal sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone.