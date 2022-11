Legge di Bilancio, all’Assemblea annuale Cna Pensionati un focus sulle politiche welfare per gli over 65

Si è tenuta sabato mattina l’assemblea annuale di Cna Pensionati Forlì-Cesena, dedicata al tema “La Legge di Bilancio 2023: le novità sul Welfare”. Il tema ha attirato numerosi pensionati e pensionate associati a Cna, che hanno riempito la sala Domeniconi nella sede di via Pelacano. L’incontro è stata un’ottima opportunità per conoscere alcune anticipazioni sulle novità e principali misure contenute nella Legge di Bilancio 2023; naturalmente con l’auspicio che il governo consideri le politiche di welfare come una parte importante della tutela sociale in qualsiasi forma essa si manifesti e che non persegua esclusivamente politiche restrittive.

“La legge di Bilancio 2023 - spiega Alvaro Attiani, presidente Cna Pensionati Forlì-Cesena - è un importante banco di prova per comprendere le priorità che i partiti politici mettono in cima all’agenda nazionale. L’obiettivo che ci poniamo non è quello di una mera rivendicazione di diritti e risorse per il mondo dei pensionati, ma piuttosto di far comprendere quanto sia decisivo, oggi, rassicurare una componente della società, quella degli over 65, che sarà sempre più centrale nel futuro del Paese”.

Per approfondire questo tema, Cna Pensionati Forlì-Cesena ha invitato tutti gli onorevoli del nostro territorio: Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari, la Barbara Rossi, nuova assessora al Welfare del Comune di Forlì, mentre l’onorevole Jacopo Morrone ha fatto un intervento conclusivo.

In qualità di relatori sono intervenuti oltre ad Attiani, Paola Fava, coordinatrice provinciale Cupla; Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena e Franco Napolitano, direttore generale di Cna Forlì-Cesena. Cna Pensionati Forlì-Cesena conta 7.600 associati, in costante crescita e si colloca come quinta realtà a livello nazionale nel sistema Cna, ma al primo posto in Italia per incidenza, considerate le dimensioni del territorio.