Legge di Bilancio, riflettori puntati sulle opportunità e novità per imprese e cittadini

Sono tante le misure in materia di fisco, lavoro e finanziamenti introdotte: dalla flat tax alla pace fiscale, dalle modifiche alla normativa del superbonus ai bonus edilizi, dagli esoneri contributivi e la riduzione del cuneo fiscale, alle novità sulle pensioni tra meccanismi di uscita anticipata e rivalutazioni e molto altro. Per fare il punto su quelle più importanti per imprese e cittadini Cna Forlì-Cesena organizza un webinar gratuito per giovedì alle ore 18.

Interverranno alcuni esperti dell’Associazione il responsabile del Servizio Fiscale, Maurizio Zoli e il responsabile del Servizio Paghe, Marco Roncoroni, oltre al presidente e direttore generale di Cna Forlì-Cesena, rispettivamente Lorenzo Zanotti e Franco Napolitano, per commenti e valutazioni. Il webinar è gratuito previa iscrizione sul sito www.cnafc.it. È possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).