Legge regionale sull'economia urbana, Confcommercio invoca "provvedimenti sul traffico che non penalizzino i centri storici"

"L’approvazione della nuova legge regionale sull’Economia Urbana va nella giusta direzione di sostenere gli esercizi di vicinato, il commercio su area pubblica e i pubblici esercizi sul territorio dell’Emilia Romagna e la rigenerazione commerciale dei centri urbani". Questo il commento del presidente di Ascom - Confcommercio Roberto Vignatelli sul recente provvedimento della giunta regionale. A beneficiarne "saranno tutti i Comuni, non solamente quelli di grandi dimensioni". Quanto deciso dalla giunta regionale rappresenta una conferma della collaborazione tra mondo politico e associazioni di categoria sulla scia di quanto avvenuto con la legge 41, anch'essa nata per tutelare i centri storici. Entrando nel merito cittadino, "oggi siamo seriamente preoccupati anche dai provvedimenti legati all'inquinamento e a quelli che limiteranno il traffico e gli accessi in centro". Il presidente di Ascom evidenzia "le ben note difficoltà del centro cittadino, penalizzato rispetto ai poli commerciali costruiti a ridosso del casello autostradale. Per questo chiediamo che ci siano provvedimenti lungimiranti rispetto agli accessi in centro, che non può essere ancora un agnello sacrificale". Anche perché "oramai di sacrificabile resta ben poco. I commercianti hanno bisogno di sostegno, non di ostacoli".