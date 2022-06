Leve di marketing più efficaci a promuovere una start-up: ultimo appuntamento con Cna

Si conclude il primo ciclo di webinar di Creaimpesa Lab per aiutare aspiranti imprenditrici e imprenditori del territorio a seguire la giusta rotta. L’innovativo servizio di Cna Forlì-Cesena sostiene in modo concreto chi sogna di avviare una nuova attività o ha appena compiuto i primi passi.

L’ultimo webinar, fissato per martedì 7 giugno alle ore 18, sarà dedicato alle leve di marketing più efficaci a promuovere una start up: il responsabile del Servizio Creaimpresa Cna Marco Laghi e la responsabile Comunicazione e Marketing Cna Veronica Bridi sveleranno ai partecipanti come costruire una strategia mirata a far decollare una nuova impresa. La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione su www.cnafc.it/eventi ed è possibile seguirlo collegandosi sia da pc che da smartphone.