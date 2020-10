Sindacati, nuovo segretario generale per la Filctem Cgil: è Loris Bacci

Loris Bacci è il nuovo segretario generale della Filctem Cgil. Succede ad Antonella Arfelli. Bacci ha iniziato la sua attività sindacale come Rsu Ferretti, poi è entrato in Cgil nel 2002 come funzionario Fillea. Dal 2018 svolge la sua attività in Filctem, diventando organizzatore della categoria nel 2019. All'assemblea generale hanno partecipato tra gli altri Maritria Coi, segretario generale Ficltem Cgil Emilia Romagna, e Maria Giorgini, segretario generale Cgil Forlì. Il sindacato ha espresso "un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto da Arfelli", esprimendo a Bacci "un sincero augurio per il lavoro che l’aspetta al fine di mantenere ed aumentare il riconoscimento della categoria nel territorio forlivese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.