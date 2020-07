Lotta al covid e non solo, salute in prima linea: Ferretti ottiene la "Biosafety Trust Certification"

Ferretti Group ha conseguito la "Biosafety Trust Certification", il primo schema di certificazione dei sistemi di gestione per prevenire e controllare la diffusione di infezioni, a tutela della salute delle persone, sviluppato da "Rina". Il rispetto dei requisiti è stato verificato attraverso un audit, sia di tipo documentale che presso le unità operative del Gruppo. Ferretti Group è la prima azienda nel settore della nautica da diporto a ottenere questa certificazione, utile per ridurre al minimo i rischi per dipendenti e clienti. Il merito è dell’impegno del Gruppo nel mettere la salute al primo posto adottando misure di sicurezza preventive, già culminato nella firma di un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali lo scorso 16 aprile.

Dopo la conclusione positiva dell’audit, "Rina" ha sottolineato come la buona applicazione operativa e la consapevolezza del personale, che a tutti i livelli ha preso in carico i nuovi obblighi, sono state confermate dalle attività di sopralluogo effettuate. La certificazione, che ha una validità triennale e prevede una sorveglianza periodica, permette a Ferretti Group di consolidare gli importanti investimenti effettuati in termini di tutela del benessere lavorativo dei dipendenti e di conseguire ulteriori e numerosi vantaggi. Tra questi, il rafforzamento della capacità di gestione dei rischi, la garanzia di un servizio di maggior qualità per i clienti, la reattività in caso di incidente, una maggiore fiducia da parte delle parti interessate, la riduzione dei costi diretti e indiretti dovuti a potenziali interruzioni della business continuity e una minor esposizione ai rischi finanziari.

"Quello per l’attenzione alla salute è il primato a cui teniamo di più - ha commentato l’avvocato Galassi, Cep di Ferretti Group - e questa importante certificazione premia le misure adottate e l’impegno di tutti noi in questi mesi nel garantire serenità e sicurezza sul posto di lavoro. Salute e sostenibilità sono valori sempre più fondamentali in ogni strategia industriale". "Nel perseguire e ottenere questa certificazione Ferretti Group ha dimostrato una speciale attenzione verso il capitale umano - evidenzia Paolo Moretti, Ceo di Rina Service -. L’azienda ha reagito prontamente alla situazione emergenziale con responsabilità ancor prima di attendere le risposte legislative, proteggendo con efficacia dipendenti e collaboratori".

La Biosafety Trust Certification si inserisce in un percorso virtuoso, intrapreso da Ferretti Group, che ha come obiettivo l’incremento della sostenibilità delle sue attività d’impresa. Attraverso la riduzione dell’impatto ambientale, la vicinanza ai territori e alle comunità dove hanno sede i sei cantieri e l’attenzione costante al benessere e alla salute di lavoratori e armatori, il Gruppo intende promuovere atteggiamenti sostenibili lungo tutta la filiera e coinvolgere tutti i suoi stakeholder.